Yvonne McDermott Rees est professeur de droit au Collège de droit et de criminologie de l'Université de Swansea. Elle est membre de l'Associate Academic Fellow of the Inner Temple, et a reçu la mention spéciale du prix de thèse René Cassin 2014. Son livre, « Fairness in International Criminal Trials », a été publié par Oxford University Press en 2016.