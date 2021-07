Covid-19 : voilà pourquoi la crise de santé mentale provoquée par la pandémie est finalement moins grave que prévue

Un homme marche devant une fresque représentant l'impact du Covid sur la santé mentale, à Manchester.

Les conséquences de la pandémie sur la santé mentale ont inquiété les médias et les scientifiques. Mais l'analyse des données récoltées en 2020 à travers le monde montrent que la résilience globale a été plus forte que prévue.

Lara Aknin est professeur de psychologie à l'université Simon Fraser (Canada) et présidente du groupe de travail sur la santé mentale et le bien-être de la commission Covid-19 de The Lancet.

Atlantico : Nous avons pratiquement tous pensé, et mis en garde (médias et scientifiques confondus), sur les conséquences sur la santé mentale de la pandémie, mais votre étude montre que les résultats n'ont pas été aussi dramatiques que prévu, comment pouvez-vous expliquer ce fait ?

Lara Aknin : Notre article fait une recension des données de haute qualité sur la santé mentale agrégées au cours de la première année de la pandémie de COVID-19. Nous ne nous sommes pas concentrés sur les raisons spécifiques des problèmes de santé mentale ou de résilience. Dans notre éditorial, cependant, nous proposons une hypothèse pour expliquer la résilience surprenante que nous avons observée dans les données : le système immunitaire psychologique. Le système immunitaire psychologique est un ensemble de capacités cognitives qui permettent aux gens de s'adapter aux événements difficiles de la vie plus rapidement que ce que beaucoup d'entre nous prévoient. Par exemple, les gens peuvent s'adapter à la fin d'une relation, à un licenciement au travail ou à une blessure avec moins de difficultés ou plus rapidement que nous ne l'aurions imaginé.

Selon vos conclusions, comment la pandémie a-t-elle réellement affecté la santé mentale ?

Notre article indique que diverses facettes de la santé mentale, telles que l'anxiété et la dépression, ont connu une augmentation significative et spectaculaire au début des premiers mois de la pandémie. Cependant, bon nombre de ces mêmes mesures ont connu un déclin - dans certains cas jusqu'à des niveaux proches de ceux avant la pandémie - au milieu ou à la fin de l'été 2020. Parallèlement, d'autres indices ont montré une plus grande résilience que prévu. Par exemple, la solitude a augmenté de manière significative dans certains échantillons, mais souvent à un degré moindre que ce que de nombreux chercheurs avaient prévu, et les niveaux globaux de satisfaction de la vie saisis dans des échantillons représentatifs au niveau national de 95 pays du monde entier par le Gallup World Poll n'ont montré aucun changement lorsque l'on compare 2020 aux années précédentes.

L'erreur a-t-elle été de considérer la dégradation de la santé mentale pendant la pandémie comme un phénomène global plutôt que d'accorder plus d'importance aux cas individuels de personnes dont la détresse est apparue ou s'est accrue ?

Une observation importante de ces premières données est que la majorité des personnes ont fait preuve d'une résilience notable, notamment après les premiers chocs du début de la pandémie. Cependant, un certain nombre de personnes ont vu leur santé mentale décliner de manière importante et durable. Bon nombre de ces personnes étaient plus à risque auparavant, notamment celles dont la sécurité financière était moindre. Nous suggérons que cette réponse double devrait motiver la société à orienter les soins immédiats vers les personnes en difficulté.

Vous soulignez la résilience des gens face à la pandémie. Quel est le moteur de cette résilience ?

Nous ne pouvons pas en être sûrs. Les niveaux surprenants de résilience observés dans les données peuvent être dus à de nombreux facteurs, notamment le fait que les gens trouvent des moyens nouveaux et créatifs de rester en contact avec leurs proches, de travailler à distance et de gérer le stress de l'inconnu. Des recherches supplémentaires sont nécessaires.

