Covid-19 : les données israéliennes confirment l’intérêt de la 3e dose

Eric Billy : La troisième dose a eu un effet sur les hospitalisations, mais seulement sur les personnes ayant eu leur rappel quinze jours avant l’infection. Pour bénéficier du boost, il faut compter une dizaine de jours et plus vous êtes âgés, plus ce temps est long.

En Israël, ils se sont aperçus rapidement que chez les personnes âgées, la vitesse de la réponse immunitaire est plus lente que chez les jeunes adultes. On devrait alors faire une sérologie au moment où l’on fait la vaccination. Ainsi, on pourrait déterminer si le bénéfice réel dans cette population est lié à la troisième dose de manière absolue. Mais si l’on donne une troisième dose sans étude, on n’est pas en capacité de dire qui en bénéficie le mieux de manière indéfectible.

Il ne faut pas oublier que ces doses vont manquer dans des pays qui ne sont pas vaccinés et c’est un problème à moyen terme car plus le virus continue à se développer en Afrique plus le risque de variant est élevé.

La troisième dose de vaccin devrait-elle être différente pour être encore plus efficace ?

Eric Billy : Israël a fait le choix d’une troisième dose avec la séquence Spike originale et non sur celle évoluée comme celle du Delta. Ce n’est pas aberrant et cela correspond aux données qui sont remontées suite aux infections du virus chez les personnes âgées. D’un autre côté, il ne faut pas oublier qu’Israël a tout misé sur le vaccinal.