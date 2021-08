Covid 19 : faut-il tenter un mix des stratégies asiatiques et européennes ?

Atlantico : On a souvent opposé les stratégies occidentales et asiatiques face au coronavirus. Avec le variant delta montrent-elles leurs limites respectives ?



Antoine Flahault : La performance sanitaire de la stratégie zéro Covid est particulièrement satisfaisante, avec une mortalité par Covid depuis de la pandémie souvent plus de cent fois inférieure à celle des pays européens ou américains. Mais le variant delta, très contagieux est en train de changer la donne. Il devient de plus en plus compliqué aux pays ayant adopté la stratégie zéro Covid d’espérer une absence totale de circulation sur leur territoire. Par ailleurs, la stratégie zéro Covid repose sur un verrouillage des frontières qui était acceptable pour les populations concernées sur une période transitoire. Lorsqu’on ne peut plus donner de date de sortie à court terme de la crise, qu’elle risque de se prolonger encore de longs mois, cette politique devient de plus en plus difficile à supporter. Enfin, ces pays, peuvent considérer que la vaccination leur offre une occasion d’ajuster leur stratégie, en les conduisant à s’appuyer sur l’équivalent d’un passe sanitaire ou vaccinal pour déverrouiller les frontières quitte à prendre un risque d’introduction de virus, espéré faible, puisque le vaccin réduit mais ne bloque pas toute transmission, et que les tests filtrent mais peuvent laisser passer des porteurs de virus entre les mailles du dispositif.



Est-on en train d’observer une harmonisation des méthodes de lutte contre le virus ?



Aujourd’hui on voit des pays européens, comme l’Italie et la France, qui ont mis en place un usage étendu du passe sanitaire et qui se rapprochent ainsi de pays, non pas lorsqu’ils visaient, au début de la pandémie, l’élimination du coronavirus de leur territoire, mais davantage désormais lorsqu’ils cherchent plutôt à réduire au mieux sa circulation. Les uns aimeraient sortir du stop and go permanent dès reconfinements, les autres aimeraient juste pouvoir sortir de chez eux tout en limitant pragmatiquement les risques d’introduction massive de virus ou de variants.



Quelles doivent être les conditions pour que cette voie médiane fonctionne ? A quoi ressemblerait concrètement une stratégie utilisant le meilleur des deux précédentes ?



On se rend compte que l’on ne peut pas entièrement faire reposer sa stratégie sur la seule vaccination. Israël est un exemple intéressant dans ce cadre. Sa couverture vaccinale est élevée, puisque près de 70% de sa population a reçu au moins une dose (une proportion similaire à celle de la France). Le pays fait cependant l’expérience actuellement d’une forte vague liée au variant Delta, identique en niveau d’incidence à la précédente qui était liée au variant Alpha (en janvier dernier), avec aujourd’hui une augmentation des hospitalisations qui pourraient conduire à nouveau le pays au bord de la saturation hospitalière et une augmentation préoccupante des décès. On sait que ce n’est pas l’efficacité des vaccins qui est en cause, puisqu’en Israël, cette efficacité reste supérieure à 85% sur les formes sévères, y compris chez les plus de 50 ans, selon les rapports les plus récents.

On se rend compte donc que l’on doit déployer d’autres mesures si l’on veut contrer le virus et ses variants, notamment le variant Delta. On doit combiner à un usage étendu du passe sanitaire qui contribue à augmenter la couverture vaccinale, le port du masque et les gestes barrières en lieux clos, on doit mieux ventiler ces lieux clos connus pour favoriser la transmission, continuer à tester fréquemment et largement la population, séquencer davantage, et contrôler le mieux possible les frontières. En sachant que tout cela n’empêchera pas nécessairement des reconfinements plus localisés et peut-être de plus courte durée, comme aux Antilles françaises, en raison de la couverture vaccinale trop faible pour protéger efficacement le système de santé de ces territoires.

