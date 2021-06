Covid-19 : à quel point faut-il s'inquiéter des nouvelles venues d'Israël et d’Australie ?

Le variant Delta n’est pas un nouveau virus. Il se transmet de la même manière que la souche originelle qui avait émergée à Wuhan et tous les autres variants identifiés depuis. Il est plus transmissible, peut-être un peu plus agressif, et répond bien à l’immunité conférée par le vaccin, en tout cas contre les formes graves, à condition d’avoir reçu ses deux doses depuis plus de deux semaines, mais peut-être un peu moins bien sur les formes modérées ou frustes de la maladie. Les signes de la maladie sont très voisins, et la contagiosité par voie aérosol est similaire, ni plus ni moins fugace qu’avec les souches précédentes.

On réalise avec ces variants de plus en plus transmissibles que l’on ne peut pas vivre avec ce coronavirus : on doit s’en débarrasser. On ne connaît pas encore le niveau de couverture vaccinale nécessaire pour bloquer tout risque d’épidémie, ce que l’on appelle « l’immunité collective », mais visiblement il est supérieur à 65% de la population, chiffres à peu près obtenus en Israël. On ne peut donc pas entièrement miser sur la seule vaccination pour penser se débarrasser rapidement du problème. Il convient donc d’une part, de poursuivre l’objectif ambitieux de vacciner plus de 80% de la population, et d’autre part, parallèlement, de mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour maintenir un niveau très faible de circulation du virus. Les Australiens sont parmi les plus « intolérants » à la circulation du virus. Après avoir détecté une vingtaine de cas à Sidney ces derniers jours, ils ont décidé de reconfiner plusieurs quartiers entiers de la ville afin d’identifier et démanteler toutes les chaînes de transmission. Ils ont l’habitude de procéder de la sorte et maintiennent une situation zéro Covid sur leur territoire avec succès depuis de longs mois. Le cas israélien est intéressant pour le reste de l’Europe, car il permettra d’évaluer l’efficacité de leur réponse très précoce au démarrage d’incendie épidémique qu’ils ont repéré récemment. Les Britanniques ont davantage tardé à réagir. Ils ont laissé leurs frontières ouvertes avec l’Inde pendant au moins deux semaines alors que l’épidémie faisait rage sur le sous-continent d’Asie en avril dernier, et se retrouvent aujourd’hui avec une situation difficilement contrôlable, et presque 15 000 nouveaux cas par jour. Certes leur système de santé n’est pas au bord de la saturation, il y a d’ailleurs une très faible mortalité associée à ce rebond pour le moment, mais ils ont décidé de réagir pour contrer ce rebond, notamment en retardant leur dernière étape de déconfinement. On va pouvoir comparer les stratégies. Est-ce que les Australiens reprendront rapidement le contrôle, tellement leur action est précise et rapide ? Quand les Israéliens parviendront-ils à circonscrire les départs d’incendie épidémique identifiés sur leur territoire ? Suivront-ils en la matière les Japonais ou les Sud-Coréens qui ont su jusqu’à présent ne jamais laisser remonter la circulation du virus à des niveaux élevés ? Comment les Britanniques vont-ils passer l’été si le nombre de nouveaux cas continue ainsi à grimper avec une croissance exponentielle ?