Le Dr Jordan D. Beaumont est nutritionniste agréé (RNutr) spécialisé en santé publique et membre (« Fellow ») de la Higher Education Academy. Il occupe actuellement un poste de maître de conférences (« Senior Lecturer ») en alimentation et nutrition à l’université Sheffield Hallam, où il enseigne dans le cadre de programmes de premier et de troisième cycles.