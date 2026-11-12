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12 novembre 2026
Conseils de nutrition en ligne : voilà ce qu’il se passe quand les gens cessent de faire confiance à la science
Certaines personnes s'informent sur la nutrition grâce aux actualités, aux réseaux sociaux, à leur famille et à leurs amis. Cependant, ce qui est souvent relayé par les médias ou les réseaux sociaux ne correspond pas nécessairement aux résultats des études scientifiques.
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THEMATIQUESSciences
Le Dr Jordan D. Beaumont est nutritionniste agréé (RNutr) spécialisé en santé publique et membre (« Fellow ») de la Higher Education Academy. Il occupe actuellement un poste de maître de conférences (« Senior Lecturer ») en alimentation et nutrition à l’université Sheffield Hallam, où il enseigne dans le cadre de programmes de premier et de troisième cycles.
Le Dr Jordan D. Beaumont est nutritionniste agréé (RNutr) spécialisé en santé publique et membre (« Fellow ») de la Higher Education Academy. Il occupe actuellement un poste de maître de conférences (« Senior Lecturer ») en alimentation et nutrition à l’université Sheffield Hallam, où il enseigne dans le cadre de programmes de premier et de troisième cycles.