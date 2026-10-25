LA SAGA DES LIBERTARIENS

Comment une poignée de milliardaires rêvant d'abolir l'État a conquis la Silicon Valley et les couloirs de la Maison-Blanche

Longtemps cantonné aux marges de la pensée politique, le libertarianisme exerce aujourd’hui une influence croissante dans la Silicon Valley et les cercles du pouvoir américain. Porté par des milliardaires qui défendent une liberté individuelle maximale et une réduction radicale du rôle de l’État, ce courant entend faire du marché le principal régulateur de la société. Dans "La saga des libertariens", publié aux éditions du Cerf, Christophe Bourseiller retrace l’histoire de cette idéologie, de ses racines intellectuelles à son influence sur des figures comme Elon Musk et Peter Thiel, et explore les conséquences d’un projet qui pourrait redéfinir les rapports entre pouvoir, richesse et démocratie.