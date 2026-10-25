LA SAGA DES LIBERTARIENS
25 octobre 2026
Comment une poignée de milliardaires rêvant d'abolir l'État a conquis la Silicon Valley et les couloirs de la Maison-Blanche
Longtemps cantonné aux marges de la pensée politique, le libertarianisme exerce aujourd’hui une influence croissante dans la Silicon Valley et les cercles du pouvoir américain. Porté par des milliardaires qui défendent une liberté individuelle maximale et une réduction radicale du rôle de l’État, ce courant entend faire du marché le principal régulateur de la société. Dans "La saga des libertariens", publié aux éditions du Cerf, Christophe Bourseiller retrace l’histoire de cette idéologie, de ses racines intellectuelles à son influence sur des figures comme Elon Musk et Peter Thiel, et explore les conséquences d’un projet qui pourrait redéfinir les rapports entre pouvoir, richesse et démocratie.
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MOTS-CLESlibertariens , la saga des libertariens , Christophe Bourseiller , Elon Musk , Ayn Rand , Javier Milei , Murray Rothbard , éditions du Cerf , Peter Thiel , Benjamin Tucker , Henry David Thoreau , libéralisme , libéralisme extrême , histoire des idées , mouvement , États-Unis , europe , livre , pouvoir , Richesse
THEMATIQUESSociété
Christophe Bourseiller est écrivain, historien et journaliste.
Maître de conférence à l'Institut d'études politique de Paris, doctorant en Histoire à l'Université Paris I, Christophe Bourseiller est spécialiste des extrêmes, de droite et de gauche. Il est l'auteur notamment de Mai 1981 raconté par les tracts (Hors collection, 2011) et de L’Extrémisme, enquête sur une grande peur contemporaine (CNRS Editions, 2012).
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Christophe Bourseiller est écrivain, historien et journaliste.
Maître de conférence à l'Institut d'études politique de Paris, doctorant en Histoire à l'Université Paris I, Christophe Bourseiller est spécialiste des extrêmes, de droite et de gauche. Il est l'auteur notamment de Mai 1981 raconté par les tracts (Hors collection, 2011) et de L’Extrémisme, enquête sur une grande peur contemporaine (CNRS Editions, 2012).