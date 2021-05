Comment plumer la volaille républicaine : mode d’emploi

Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, s'adresse à la presse après avoir participé à une réunion avec des membres du comité stratégique du parti Les Républicains le 4 mai 2021.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Dans les années 70-80 Mitterrand, redoutable bretteur florentin, décida de plumer la volaille communiste. Pendant longtemps ce fut le contraire les communistes ayant entrepris, souvent avec succès, de plumer la volaille socialiste. Puis ce fut leur tour de se faire plumer.

Mitterrand, fin politicien, ajouta un tout petit point d’exclamation révolutionnaire à son programme. Le tour était joué. Il fut élu Président de la République avec les voix du PC. Puis en conformité avec son plan, des communistes il ne resta plus rien.

Macron a enregistré la leçon. Il a légèrement droitisé son discours. De quoi plaire un peu à certaines franges de la droite Républicaine. Et la séance de plumage a été entamé en PACA avec Renaud Muselier. Certes il n’est pas une volaille de premier choix, mais il fallait bien commencer par le poulet le plus fragile et le plus gourmand.

Alouette, alouette gentille alouette je te plumerai / et la tête et le bec… Il y a encore chez Les Républicains quelques volailles qui tiennent à leurs plumes. Sur le plan national, elles n’en ont plus beaucoup. Mais sur le plan régional il y en a encore.

Elles se débattent et prétendent ne pas se laisser plumer par Macron. Il est donc très probable que Renaud Muselier sera grondé voire sanctionné. Une liste LR contre lui ? Il faudra attendre pour le savoir mais ce n’est pas le plus vraisemblable. Et si par hypothèse il y avait une liste LR anti-Muselier en PACA on ne donne pas cher de son score.

Il est plus que probable que Bruno Le Maire, ancien Républicain lui-même, appelera certains amis de son ancien parti pour leur faire miroiter les avantages qu’il y aurait à picorer dans le poulailler de l’Élysée. Pour rester dans la parabole volaillaire rappelons l’image du poulet sans tête qui continue encore à marcher un peu.

Renaud Muselier vient de rajouter du grotesque au grotesque. Après réflexion, il a annoncé qu’aucun ministre ne pourrait figurer sur sa liste. Sophie Cluzel tête de liste LREM en PACA à qui il avait déclaré sa flamme est secrétaire d’État : elle est donc exclue du répertoire. Ratée la bouillabaisse ! Ce qui s’impose maintenant pour Muselier c’est le goudron et les plumes.