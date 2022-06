Comment peut-on encore être hétérosexuel ?

Maïa Mazaurette a publié une tribune dans les colonnes du Monde au début du mois de juin.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’article est signé Maïa Mazaurette. Cette chroniqueuse est très suivie car elle officie également dans l’émission Quotidien. Elle sait tout sur nos pratiques sexuelles. Et elle fait le tri entre celles qu’il faut abandonner et celles qu’il convient d’adopter.

Maïa Mazaurette est une grande prêtresse de l’amour. Elle viole allègrement les secrets d’alcôve. Et elle répond, arguments à l’appui, à la question posée.

D’après elle, l’hétérosexualité a fait son temps. Et de surcroît, c’est terriblement monotone. En plus le plaisir, dans cette pratique tristement banale, est rarement au rendez-vous. Maya Mazaurette dispose de statistiques propres à nous éclairer. « Seules 15% des femmes hétérosexuelles parviennent à l’orgasme », écrit-elle. « Alors que 90 % des lesbiennes le connaissent », conclue-t-elle triomphante et péremptoire.

Mais elle omet de fournir des chiffres concernant les gays. Une insupportable discrimination qu’elle répare aussitôt en faisant appel à Virginie Despentes qui proclame : « il est bon de s’enculer ».

Femmes et hommes, vous savez maintenant ce qu’il vous reste à faire. Nous ne doutons pas un seul instant que Maïa Mazaurette ait fait profiter la rédaction du Monde de ses conseils…

