BIEN DORMIR

Comment l’horloge biologique pourrait contribuer à personnaliser le traitement de la dépression

Une personne souffrant de dépression peut dormir bien plus longtemps que d’habitude et se réveiller malgré tout épuisée. Plus tard dans la soirée, au moment de se coucher, elle peut se retrouver parfaitement éveillée. Les chercheurs étudient actuellement si de tels schémas pourraient aider à expliquer pourquoi les antidépresseurs fonctionnent mieux chez certaines personnes que chez d’autres.