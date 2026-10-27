BIEN DORMIR
27 octobre 2026
Comment l’horloge biologique pourrait contribuer à personnaliser le traitement de la dépression
Une personne souffrant de dépression peut dormir bien plus longtemps que d’habitude et se réveiller malgré tout épuisée. Plus tard dans la soirée, au moment de se coucher, elle peut se retrouver parfaitement éveillée. Les chercheurs étudient actuellement si de tels schémas pourraient aider à expliquer pourquoi les antidépresseurs fonctionnent mieux chez certaines personnes que chez d’autres.
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MOTS-CLESdormir , Rythmes circadiens , santé mentale , Dépression , horloge biologique , noctambules , luminothérapie
THEMATIQUESSanté
Le Dr Timothy Hearn dirige le groupe de recherche sur la chronométrie comparative. Le groupe Comparative Chronomics est basé à l'université Anglia Ruskin et au département de génétique médicale de l'université de Cambridge.
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