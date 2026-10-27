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L'apnée obstructive du sommeil est souvent associée aux adultes qui ronflent et peinent à rester éveillés durant la journée mais les enfants peuvent également en souffrir.
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BIEN DORMIR

27 octobre 2026

Comment l’horloge biologique pourrait contribuer à personnaliser le traitement de la dépression

Une personne souffrant de dépression peut dormir bien plus longtemps que d’habitude et se réveiller malgré tout épuisée. Plus tard dans la soirée, au moment de se coucher, elle peut se retrouver parfaitement éveillée. Les chercheurs étudient actuellement si de tels schémas pourraient aider à expliquer pourquoi les antidépresseurs fonctionnent mieux chez certaines personnes que chez d’autres.

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MOTS-CLES

dormir , Rythmes circadiens , santé mentale , Dépression , horloge biologique , noctambules , luminothérapie

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Timothy Hearn

Le Dr Timothy Hearn dirige le groupe de recherche sur la chronométrie comparative. Le groupe Comparative Chronomics est basé à l'université Anglia Ruskin et au département de génétique médicale de l'université de Cambridge.

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