Fiona Scott est maître de conférences en littératie numérique à l'école d'éducation de l'université de Sheffield. Ses recherches portent sur les jeunes enfants et leurs interactions avec les appareils et les textes numériques. Elle s'intéresse particulièrement aux diverses pratiques des enfants et des familles et aux rôles que jouent les familles dans les interactions des enfants avec le numérique.