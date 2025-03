Comment la rébellion contre les discours moralisateurs est devenue le point de ralliement des droites conservatrices

Kilian Jörg travaille à la fois sur le plan artistique et philosophique sur le thème de la catastrophe écologique et sur la manière dont ses forces transformatrices peuvent être imaginées et déployées au mieux. Ses publications précédentes portaient sur la culture des clubs, le contrecoup politique d'un point de vue écologique, la culture de la distance en période de catastrophe et une religion spéculative des déchets.