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Des babouins. (Image d'illustration)
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LES SECRETS DE LA NATURE

24 octobre 2026

Comment l’automne modifie le comportement sexuel des animaux comme celui des humains

L’automne ne transforme pas seulement les paysages. Chez de nombreuses espèces animales, y compris l’être humain, cette saison s’accompagne de surprenants changements dans les comportements sexuels et les stratégies de reproduction.

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MOTS-CLES

automne , science , Animaux , sexualité , hormones

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Louise Gentle

Maître de conférences principal en conservation de la faune sauvage à l’université Nottingham Trent.