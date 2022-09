“Coeur du Sahel” de Djaïli Amadou Amal : Une belle approche romancée de l’Histoire dans le Sahel en proie aux changements climatiques et à la violence

Le roman “Coeur du Sahel” de Djaïli Amadou Amal est à découvrir aux éditions Emmanuelle Collas.

“Coeur du Sahel”

De Djaïli Amadou Amal

Emmanuelle Collas

Parution le 19 avril 2022

352 pages

19 Euros

Notre recommandation : EXCELLENT

THÈME

Tout débute dans un village dans l’extrême nord du Cameroun. Faydé, dont le nom signifie « trouvaille », vit pauvrement avec sa mère, ses 2 frères et sa petite sœur. Le père a “disparu”, sans doute contraint par Boko Haram.

C’est la grande pauvreté. Faydé a arrêté le collège afin d’aider sa mère à cultiver leurs terres asséchées. La famille survit difficilement et travailler à la ville semble la seule solution pour la jeune fille afin d’aider les siens.

Elle décide d’aller dans la ville de Maroua où elle devient la domestique d’une des riches familles, peules et musulmanes.

Faydé découvre alors la vie dorée de Leïla, la fille du maître de la maison, et tombe amoureuse de Boukar, le jeune professeur de la famille. Tout en faisant son travail, elle suit les cours donnés aux enfants de la famille, travaille en cachette et réussit le Brevet des Collèges.

La relation entre Boukra et Faydé est découverte et celle-ci est évidemment renvoyée.

Après maintes péripéties dramatiques, Faydé et toute sa famille se retrouvent dans le sud du pays. Faydé reprend ses études, devient infirmière. Puis elle revient à Maroua pour y diriger un dispensaire.

POINTS FORTS

- Le portrait de Faydé est émouvant car c’est une « battante ». Tout au long du livre, il est impressionnant de découvrir les conditions de vie de ces femmes dans leurs villages ravagés par la sécheresse et les attaques de Boko Haram.

- La découverte du fort clivage entre les domestiques souvent chrétiennes d’un côté, jeunes et travaillant pour soutenir leurs familles, et de l’autre ces « patrons » qui les exploitent avec leur culture peule et musulmane si drastique !

- La belle description de ces femmes, co-épouses superficielles, peu instruites et souvent méchantes. L’auteure nous décrit les traditions des mariages arrangés et souvent forcés. L’attente d’une future mariée comme Leïla qui pense ainsi à se libérer par le mariage. On retrouve toute la hiérarchie sociale et ancestrale de ces populations.

QUELQUES RÉSERVES

L’histoire d’amour entre Faydé et Boukar m’a parue stéréotypée, et mièvre par moments, même si elle permet d’aborder la différence de classe sociale et de religion.

ENCORE UN MOT...

Cœur du Sahel est un roman contemporain sur fond de changement climatique, sur l’histoire des classes sociales, des religions et des difficultés pour les jeunes filles à soutenir leurs familles. Dans un pays qui vit sous la terreur de Boko Haram et des islamistes. C’est aussi un roman fort sur les conditions des femmes, les traditions, la puissance des castes, sur les religions et l’auteure n’épargne pas les mœurs de son ethnie. L’éducation est proposée comme salutaire : la voie de l’école serait la meilleure sinon la seule issue pour un avenir plus libre et juste pour toutes ces femmes.

UNE PHRASE

- « Leïla est née avec une cuillère en argent dans la bouche. Elle n’a jamais manqué de lait, de sucre et ou de viande…. »(p.138)

- « Comment Faydé pourrait-elle expliquer à Leïla qu’à une vingtaine de kilomètres de là, on meurt de soif, que cette eau si banale ici est une denrée inestimable et rare ? Comment Leïla pourrait-elle savoir ce que c’est de savoir ce que c’est de voir les puits du village se tarir les uns après les autres dès le début de la saison sèche ? » (p.139)

- « Depuis ce jour-là, Faydé a pris conscience de certaines réalités sur son statut de domestique. Elle a remarqué qu'on la sert toujours dans une assiette à part comme celle de Biri ou des chats. Même quand toute la famille mange ensemble, on lui donne toujours sa part, seule. » (p.201)

L'AUTEUR

Djaïli Amadou Amal est née en 1975 au Cameroun à Maroua, peule et musulmane. Femme de lettres et d’expression française, en 2020 elle a reçu le Prix Goncourt des Lycéens pour son livre Les Impatientes (éditions Emmanuelle Colas), traduit dans de nombreux pays. Lauréate de plusieurs prix, elle sait conter remarquablement les femmes de son pays.