Clap de fin pour Kim et ses sœurs : petit bilan du (gros) impact des Kardashian sur la culture pop 

Le clan Kardashian lors d'une cérémonie officielle aux Etats-Unis

Atlantico : Qu'est-ce qu'a incarné la famille Kardashian dans les médias depuis ses débuts dans la fin des années 2000 ?

Virginie Spies : En 14 ans et 20 saisons télévisuelles, la famille Kardashian a accompagné beaucoup de transformations à la télévision. Lorsque l'émission arrive, nous sommes dans un contexte très différent de celui d'aujourd'hui :les projecteurs sont braqués sur la vie de Britney Spears et c'est encore le règne des paparazzis. Bien entendu on ne parle pas des réseaux sociaux tels qu'ils sont aujourd'hui et la presse people a encore de beaux jours devant elle. Dès lors, à cette époque, cette émission incarne une sorte de renouveau dans les médias à travers de nouvelles formes qui vont s'imposer notamment le fait de suivre une famille à travers différents personnages.

Les polémiques dont ont été victimes certains membres de cette famille sont-ils symptomatiques d'un nouveau rapport aux célébrités depuis l'apparition des réseaux sociaux ?

Les polémiques sont en effet symptomatiques et elles sont même voulues par la plupart des protagonistes. En effet les récits autour de cette émission devaient se multiplier car ils se portent les uns les autres. La nouveauté avec les Kardashian a été de permettre aux récits de se répondre les uns, les autres : de la télévision à Instagram, de Instagram à Twitter, etc. De ce fait, les différents membres de la famille notamment les sœur de Kim ont participé à la construction de leur propre légende mettant de fait en défaut la presse people. En effet, la force de cette nouveauté a été de prendre la main totalement sur l'histoire et sur les différents récits créés.

Ce que les producteurs ainsi que la famille Kardashian ont bien compris et ont mis en œuvre c'est qu'il fallait des personnages fort en effet pas de récit sans personnages et avec des personnages fort on peut alors avoir tous les éléments d'une bonne et grandes sagas depuis Kim jusqu'à sa maman en passant par son beau-père qui va devenir une femme, ses sœurs puis le mari de Kim nous avons un vrai casting et des histoires qui se tricote au fur et à mesure des années.

En quoi la culture populaire a-t-elle été modifiée par la forme de téléréalité développée autour de la famille Kardashian ?

La culture populaire à ceci de particulier quelle est toujours en mouvement qu'elle ne cesse d'évoluer. Avec l'importance des réseaux sociaux au cours de ces différentes années il était d'abord difficile de gérer le décalage entre l'émission enregistrée des semaines à l'avance et la réalité des choses vécues par les différents protagonistes point en effet ces différents protagonistes racontent leur vie sur Instagram ce qui rend de fait obsolète l'émission.

Désormais les stars où les people sont maîtres ou maîtresses de leur propre récit de vie ce sont des personnes qui peuvent elle-même vendre leur histoire sans intermédiaire préalable.

Ce qui est a été nouveau dans la pop culture avec les Kardashian a été également le fait de s'attacher à différents personnages issu d'une même famille. C'est comme une série sauf que les personnages existent en vrai. Et ces personnes sont devenus des icônes de mode des représentant de produits et même des développeurs de marques désormais les personnes qui participent à des émissions de télé-réalité otn les Kardashian comme modèle, nous sommes désormais dans le règne de ce qu'il est convenu d'appeler les influenceurs c'est aussi cela que la famille Kardashian a apporté à l'univers médiatique et à la pop culture.