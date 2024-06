Chuchoter pour présenter un programme politique radical : voilà tout ce que le NFP révèle de lui-même à l’insu de son plein gré dans cette vidéo

Des membres du Nouveau Front Populaire à la Maison de la Chimie, à Paris, le 14 juin 2024

Le Nouveau Front populaire a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo d'ASMR dans laquelle il dévoile son programme. L'ASMR, acronyme anglophone de « réponse autonome des méridiens sensoriels », a pour but de déclencher « une sensation agréable et de détente » chez les spectateurs par le biais de chuchotements ou de tapotements d'objets.

Atlantico : Les têtes de proue de l’union des gauches se sont mises en scène dans une vidéo “ASMR” publiée sur X ce jeudi 26 juin pour annoncer les mesures phares de leur programme, à quatre jours des élections législatives. Quels pourraient être les objectifs de cette vidéo ? Quelle part de manipulation et d’imaginaire politique New Age cette séquence dénote-t-elle ?

Benoît de Valicourt : Tout d’abord, il convient de rappeler ce que veut dire ASMR : Autonomous Sensory Meridian Response, soit « réponse sensorielle autonome culminante ». Cette pratique créée aux USA il y a une quinzaine d’années s’est développée en France plus récemment grâce à Youtube. Cette tendance rassemble des vidéos super bizarres où l'on chuchote, bruisse et vous endort - pour le plus grand bonheur des insomniaques et autres stressés de la vie hyperconnectée.

On peut donc se poser plusieurs questions quant aux intentions du Nouveau Front Populaire. Endormir les Français pour leur faire passer un programme irréaliste et totalement hors sol en termes budgétaire ? S’adresser à une population jeune, urbaine, branchée et connectée ? Casser l’image bruyante, vociférante et agressive des députés NUPES à l’Assemblée Nationale ?

Je crois que c’est un peu tout cela à la fois.

Endormir les Français, même si l’expression est un peu exagérée elle révèle pourtant le choix délibéré de cet attelage politique de circonstance. Olivier Faure, Marion Aubry ou Aymeric Caron qui chuchotent, tapotent, caressent, massent, mâchouillent, lèchent, la bouche collée à leur micro vont provoquer une sensation de bien-être indéfinissable avec l’envie de dormir dixit les adeptes de l’ASMR. Ça laisse rêveur. De responsables politiques de la 6ème puissance du monde, ils deviennent gourous influenceurs. Lunaire !

Quant à leur cible, elle est indéniablement jeune, urbaine et connectée. C’est sans doute une part très importante des électeurs du NFP qu’il faut capter, séduire et rassurer. Mais en même temps je trouve cette stratégie décaler avec l’engagement militant révolutionnaire qu’on peut attendre d’un jeune gauchiste de 20 ans qui à l’âge de la passion à l’instar de Manès Nadel citant Lénine dans un discours le 17 juin dernier à Montreuil. A mois qu’aujourd’hui les révolutionnaires en herbe soit plus engagés derrière un écran forcément soporifique à un moment.

Reste le chuchotement de cette vidéo en parfaite dichotomie avec les outrances des députés de la NUPES à l’Assemblée. Le palais Bourbon est la représentation populaire, les débats y sont animés et les parlementaires sont à l’image des citoyens. Il y en a des sages et d’autres moins. Mais lorsqu’il s’agit de gouverner un pays, d’occuper les ministères, l’image doit être plus respectable, plus polissée. Exit les cris de poissonnière et autres rageux mal fagotés, le temps est à la respectabilité, à la mesure et au ton pondéré.

La manipulation est évidente comme évoqué dans les trois points précédents. L’imaginaire politique est celui d’un nouveau monde si cher à cette génération d’élus qui entend faire de la politique autrement. Moins guindée, plus proche du peuple qu’ils sont censés représenter. Ne plus mettre de cravate ce n’est pas tendance, c’est politique, ne plus parler un français soutenu, ce n’est pas être dans l’air du temps, c’est politique, etc.

Cet imaginaire politique rejoint donc la manipulation car croire qu’un élu est davantage responsable parce qu’il gratte une éponge en léchant un micro est tout simplement lunaire. Et c’est en cela qu’il y a une dimension New Age dans cette vidéo en ce sens que nous observons des individus un peu perchés qui s’amusent plus qu’ils ne sont sérieux.

En 1987 la secte New Age prévoyait la fin du monde, 37 ans plus tard le Nouveau Front Populaire sonne la fin d’une ère politique.

Qu’est-ce que cette vidéo témoigne de l’ère politique dans laquelle nous sommes entrés ? Avons-nous perdu une part de “sacré” en politique ?

Quand une période se termine, une nouvelle nait et entre les deux il y a souvent une période de chaos. Nous y sommes. Tout a éclaté et pour survivre des alliances contre nature se créent. Les intellectuels se divisent, les sportifs en oublient leurs compétitions et les Klarsfeld appellent à voter RN.

Le maître des horloges regarde les aiguilles s’emballer sans rien pouvoir maîtriser.

La jeune garde politique a cassé les codes, le Président de la République a siphonné les partis.

Fini les tribuns, les intellectuels, les Jaurès, Schuman, Mitterrand, de Gaulle, Malraux ou Badinter. Place à Panot, Tanguy, Rousseau, Vincendet, Boyard …

Le corpus idéologique s’effondre, la communication devient la pensée politique. Du bruit, des images, le buzz.

Les promesses sont flatteuses. Les programmes politiques sont comme l’horoscope, chacun a l’impression qu’il a été écrit pour lui.

Clémenceau disait « on ne ment jamais autant qu’avant les élections, pendant la guerre et après la chasse ». Mais jusqu’aux années 2000 on le faisait avec éducation, culture et retenue. Il y avait un côté sacré en politique. Les réseaux sociaux ont donné la parole au plus grand nombre, une nouvelle ère est née, celle de l’instantané, de la vidéo, du trash. Toujours plus d’agressivité, toujours plus de violence, des maux à la place des mots et une France qui se déchire à l’image de cette campagne électorale.

Le politique n'est-il plus qu'un "instrument" des hauts-fonctionnaires ? Cette vidéo témoigne-t-elle d'une baisse du niveau des serviteurs de l'État ? Existe-t-il, en plus de la crise politique actuelle, une crise de l'éducation en France ?





Indéniablement il y a une crise de l’éducation en France. Les résultats au bac sont un village Potemkine. Tous ces jeunes qui vont venir remplir les 1ères années de fac et les écoles de commerce qui délivrent des diplômes comme on donne des bonbons à un enfant sage, ne sont pas au niveau de ce que l’on peut attendre dans un pays comme la France. Où est le génie français, le prestige de notre culture, l’intelligence collective de la Nation ?

Nous entendons souvent « on a les politiques qu’on mérite ». Oui parce que le niveau baisse et que les élus n’échappent pas à ce phénomène et non parce qu’on peut reprocher aux meilleurs de ne pas s’engager.

Mais l’engagement en politique relève d’un fonctionnement clanique, celui des partis et les mauvais n’ont aucune raison de coopter des bons !

Reste donc une administration puissante dirigée par des hauts fonctionnaires brillants avec le service de l’Etat chevillé au corps.

Ces femmes et ces hommes font tourner la machine France en dépit des alternances politiques et sont les garants de nos institutions. C’est rassurant et même temps cela peut sembler anti-démocratique. Mais après tout, la démocratie n’a-t-elle pas besoin de garde-fous ?

Si demain un jeune homme de 28 ans qui n’a jamais travaillé et n’a pas fait d’études arrive à Matignon, nous pouvons être effrayé mais n’oublions pas qu’il sera chaperonné par le Secrétaire Général du Gouvernement qui généralement passe les alternances politiques. Deux de ces SGG ont géré les cohabitations de Mitterrand et Chirac.

Que peut-on dire du choix des intervenants, qui semblent faire partis des plus “modérés” au sein de LFI ?

C’est en effet un choix judicieux de ce Nouveau Front Populaire. Exit les plus virulents. Les intervenants représentent les différents courants, la diversité, l’égalité femme-homme. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil !

Mais c’est l’arbre qui cache la forêt.

Ne dit-on pas que la sagesse et la folie dorment dans le même berceau ?

Le discours reste le même avec la même folie destructrice de notre modèle social et économique, avec les mêmes relents antisémites, avec la même haine du libéralisme et de la création de richesse et donc d’emplois.

Cette vidéo est une pure manipulation et c’est en cela qu’elle correspond à l’ADN de l’extrême-gauche.



D'une certaine manière, LFI a-t-elle raison de s’adresser aux Français de la sorte ?

Je ne sais pas ! les résultats de dimanche soir nous donneront une partie de la réponse. Toujours est-il qu’n choisissant ce type de communication, le Nouveau Front Populaire ne s’adresse pas aux Français mais à une infime partie des Français.

« Découvrir l’ASMR, c’est comme pénétrer dans un univers parallèle, franchement dépaysant, où tout serait beaucoup plus lent et nettement plus doux ». (sources l’ADN – tendances et mutations)

Appliquer à la politique, cela devient une utopie !