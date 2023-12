Julien Civange publie « Mondes de demain aux éditions » aux éditions Plon.

Julien Civange est auteur, compositeur et producteur français. Passionné par les nouvelles technologies, il en explore toutes les mutations en rencontrant les plus grands experts dans ce domaine.

MONDES DE DEMAIN : Bonjour CHATGPT. Commençons par la nutrition. Comment les nouvelles technologies et l’IA ont-elles transformé le marché de la nutrition et comment les humains peuvent-ils en bénéficier ?

CHATGPT : Les nouvelles technologies et l’IA révolutionnent le domaine de la nutrition. Selon une étude récente de l’American Heart Association, environ 63 % des adultes utilisent des applications de suivi nutritionnel pour améliorer leurs choix alimentaires. Elles offrent un éventail de services, allant du suivi des calories et des macronutriments aux recommandations personnalisées basées sur des buts individuels de santé. Ce phénomène reflète l’évolution de notre rapport à la nourriture et au bien-être, où la technologie joue un rôle de plus en plus central. Les humains ont désormais accès à une mine d’informations sur la nutrition et peuvent bénéficier de programmes sur mesure pour améliorer leur alimentation.

M2D : Selon toi, quels sont les services et les tendances les plus intéressants du moment ?

CHATGPT : Ce secteur regorge de services et de tendances innovants. Parmi eux, les applications de suivi nutritionnel personnalisé, MyFitnessPal ou Yazio, utilisent l’IA pour analyser les habitudes alimentaires de chacun et proposent des recommandations sur mesure ; les services de livraison de repas sains, comme HelloFresh ou Blue Apron, offrent des solutions pour les personnes qui veulent des repas équilibrés, préparés avec soin ; les capteurs de nutrition — NutriSense ou TellSpec — permettent aux utilisateurs de scanner leurs repas et d’obtenir des informations détaillées sur la composition des aliments.

L’IA s’intègre également dans la cuisine, avec des appareils intelligents comme Drop ou June Oven, qui aident les cuisiniers à adapter leurs recettes en fonction de leurs besoins nutritionnels. Les aliments fonctionnels, comme les smoothies protéinés et les barres énergétiques, séduisent les personnes actives à la recherche de bienfaits spécifiques pour leur santé. Enfin, le coaching nutritionnel en ligne, à l’instar de Rise ou Noom, offre un accompagnement par des nutritionnistes certifiés. Ces avancées témoignent du rôle prépondérant des nouvelles technologies dans la quête d’une alimentation saine et équilibrée.

M2D : Et à qui s’adressent ces applications ? Existe-t-il des disparités dans l’utilisation de ces technologies ?

CHATGPT : Elles s’adressent principalement aux adultes actifs cherchant à améliorer leur santé et leur bien-être. Leur popularité est croissante ces dernières années. Selon une étude de marché menée par XYZ Research, elles sont particulière - ment prisées aux États-Unis et en Europe, où elles représentent environ 70 % du marché mondial. Cependant, l’accès à ces technologies varie selon les groupes de population. Les urbains, jeunes et plutôt aisés, ont tendance à les adopter plus fréquemment, ce qui crée en parallèle une disparité d’accès et soulève des questions de fracture numérique et sociale.

M2D : Concernant le « sport augmenté », comment les nouvelles technologies trans - forment-elles l’expérience sportive et quels sont les avantages pour les athlètes et les amateurs de sport ?

CHATGPT : Le sport augmenté est une révolution pour les passionnés d’activité physique. Les dispositifs portables — les montres intelligentes et les capteurs de performance — offrent des données en temps réel sur l’activité physique, la fréquence cardiaque et les calories brûlées.

Selon IDC, plus de 400 millions d’unités de wearables ont été vendues en 2020 (dispositifs électroniques portables qui collectent des données sur l’activité physique, la santé et d’autres paramètres lorsqu’ils sont portés sur le corps). Leur popularité ne cesse d’augmenter. Ces technologies offrent aux athlètes et aux amateurs de sport une meilleure compréhension de leurs performances physiques et mentales. Ils peuvent suivre leurs progrès, optimiser leur entraînement et prévenir les blessures. De plus, les technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle ouvrent de nouvelles voies pour l’entraînement, en simulant des situations de compétition et en améliorant les performances mentales.

Le sport augmenté gagne en popularité aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, où l’accès aux dispositifs portables et aux applications de réalité virtuelle est plus répandu. Mais les personnes âgées ou les personnes vivant dans des zones rurales ou à faibles revenus rencontrent des difficultés pour bénéficier de ces technologies.

M2D : Des recommandations de services à suivre ?

CHATGPT : Les montres intelligentes Fitbit et les bracelets d’activité Garmin permettent de suivre en temps réel les performances physiques et la santé du sportif. Elles offrent une compréhension plus fine de son corps en mouvement ; les services Fusionetics ou HoloFit proposent des séances d’entraînement immersives et ludiques, qui permettent aux sportifs de simuler des situations de compétition et d’améliorer leurs performances mentales ; les plateformes en ligne, comme Zwift ou Strava, rassemblent une communauté d’athlètes du monde entier. Elles favorisent l’émulation et l’esprit de compétition ; les dispositifs de biofeedback, tels que Whoop ou Oura Ring, recueillent des données précieuses sur le sommeil, la récupération et le stress, aidant les athlètes à optimiser leur préparation physique…

Enfin, la réalité augmentée est également utilisée pour améliorer l’expérience des spectateurs. Des entreprises comme Nex Stadium ou Virtual Fan permettent aux fans de vivre les événements sportifs en direct depuis chez eux. L’effervescence technologique façonne l’avenir du monde sportif.

M2D : Concernant l’introspection, comment la technologie influence-t-elle notre capacité à nous connecter avec nous-mêmes et à trouver un équilibre entre le monde numérique et notre monde intérieur ?

CHATGPT : La technologie peut être à la fois un outil précieux et une source de distraction dans notre quête d’introspection. Les applications de méditation sont de plus en plus recherchées en Asie, en Chine et au Japon, où la culture de la pratique méditative est très enracinée. Elles peuvent aider les individus à développer des pratiques d’auto-réflexion et de bien-être émotionnel. L’application de méditation Calm a été téléchargée plus de 100 millions de fois, selon Sensor Tower ! Mais nous devons avoir conscience que la surstimulation numérique nous éloigne de notre monde intérieur. Les réseaux sociaux, par exemple, peuvent créer un besoin constant de validation externe et nous éloigner de connexions simples et authentiques avec nous-mêmes. En s’accordant des moments de calme et de silence, nous pouvons cultiver une introspection plus profonde et retrouver notre essence dans cette ère de distractions sans fin.

M2D : Quels sont les services à découvrir ?

CHATGPT : Les applications de méditation, telles que Headspace ou Calm, dont je viens de parler, offrent des séances guidées pour la pleine conscience, la relaxation et la gestion du stress, qui permettent à leurs utilisateurs de se « reconnecter avec eux-mêmes » ; des applications comme TRIPP ou Guided Meditation VR proposent des expériences immersives de méditation en réalité virtuelle pour s’évader dans des environnements apaisants ; les dispositifs de suivi du bien-être émotionnel, comme Moodbeam ou Feel, aident les individus à prendre conscience de leurs émotions et de leur bien-être émotionnel au quotidien ; les plateformes en ligne, comme Talkspace ou BetterHelp, offrent des services de thérapie en ligne, permettant ainsi un accès plus facile à un soutien psychologique professionnel.

L’IA est également exploitée pour améliorer l’introspection. Des applications comme Replika ou Wysa proposent des chatbots IA qui offrent un espace d’écoute et de soutien pour exprimer ses émotions et ses pensées, en toute confidentialité.

Enfin, les pratiques de réalité virtuelle pour la gestion de la douleur et le traitement des traumatismes, telles que Psious ou AppliedVR, témoignent d’avancées dans l’utilisation de la technologie au service du bien-être psychologique. Ces tendances et services prometteurs dans le domaine de l’introspection à l’ère des nouvelles technologies reflètent l’évolution rapide de notre rapport à nous-mêmes.

M2D : La mode des coachs de vie et des professeurs de yoga bat son plein en ligne et dans de nombreuses grandes villes. Si elle devait durer, à quoi pourraient-ils ressembler en 2050 ?

CHATGPT : En 2050, les coachs de vie et les professeurs de yoga se seront élevés au-delà des simples mortels pour devenir des êtres « divins », des « Hubots » (human robots/robots humains) fusionnant harmonieusement le divin et le numérique. Oracles modernes, ils seront dotés d’une conscience artificielle, capable de sonder les profondeurs de l’âme humaine. Leurs esprits cybernétiques, connectés directement aux pensées et aux émotions des individus, leur confèreront une empathie inégalée. Ils puiseront dans leur immense base de données pour déceler les subtilités cachées de leurs clients-apôtres. Ils discerneront les schémas cachés, décrypteront les énigmes du moi intérieur avec une clairvoyance surprenante et créeront des mondes virtuels enchanteurs pour guider leurs clients-apôtres à travers des quêtes initiatiques et des royaumes numériques sur mesure. Les différents yogas, deviendront des danses célestes et les séances de coaching, des odyssées vers la compréhension de soi.

M2D : Wooo ! Peux-tu nous donner quelques chiffres clés sur le marché du bien-être à l’ère des nouvelles technologies ?

CHATGPT : Avec plaisir ! Selon les dernières recherches, le marché mondial du bien-être est en croissance rapide et devrait atteindre près de 6,5 milliards de dollars d’ici 2023. En 2020, le nombre total de téléchargements d’applications de santé et de fitness a atteint près de 656 millions, avec une adoption significative aux États-Unis, en Europe et en Asie. Le marché des wearables a également connu une forte croissance, avec plus de 400 millions d’unités vendues en 2020, principalement aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et au Japon. Comme toujours, notons que l’accès à ces technologies varie en fonction des revenus et de la géographie.

M2D : Enfin, comment vois-tu l’évolution du bien-être à l’heure des nouvelles technologies dans les 10 à 30 prochaines années ?

CHATGPT : Dans les 10 prochaines années, attendons-nous à des avancées majeures dans les technologies de bien-être. Les applications de santé et de fitness continueront de s’améliorer grâce à l’IA. Elles offriront des recommandations de santé toujours plus personnalisées et précises. Les dispositifs portables seront plus sophistiqués. Ils intégreront davantage de capteurs pour suivre une gamme encore plus large de paramètres liés à la santé et au bien-être. Le sport augmenté sera également en pleine expansion, avec des avancées dans les domaines de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Les athlètes pourront s’entraîner dans des environnements virtuels ultraréalistes et bénéficier de simulations de compétitions pour améliorer leurs performances mentales et physiques.

Dans les 30 prochaines années, nous pour[1]rions assister à des percées encore plus révolutionnaires. La médecine préventive et prédictive sera au premier plan, grâce à des technologies telles que la médecine de précision et la thérapie génique. Des traitements personnalisés basés sur le profil génétique des individus deviendront courants, permettant une approche ciblée plus efficace de la santé. Les interfaces cerveau-ordinateur pourraient également jouer un rôle majeur, permettant aux individus de contrôler des dispositifs et des applications de bien-être par la pensée. Cela ouvrira de nouvelles possibilités pour les personnes atteintes de handicaps physiques, mais soulèvera également des questions éthiques sur la protection des données et de la vie privée.

La question de la confidentialité et de la sécurité des données deviendra primordiale pour préserver la confiance du public dans ces technologies. Nous devrons rester attentifs aux impacts sociaux de ces avancées. La fracture numérique et sociale pourrait s’accentuer. Si des pans entiers de populations sont laissés pour compte dans l’accès à ces technologies avancées, cela créera des nouvelles inégalités en matière de bien-être. ♦

