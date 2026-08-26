POINT DE VUE

Charles Martel au cinéma : la négation mémorielle ?

Dans un livre qui vient de paraître, Sacrée bataille : comprendre les polémiques autour de la bataille de Poitiers (Editions Heliade), Vincent Tournier explore l’histoire des controverses qui entourent la mémoire de la bataille de Poitiers. Dans l’extrait suivant (pages 89-91), il analyse l’un des rares films qui a abordé le personnage de Charles Martel. Le livre est en vente sur Internet.