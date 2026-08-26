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Charles Martel à la bataille de Poitiers, en octobre 732, représentation par Charles de Steuben (1837), Galerie des Batailles, musée d'histoire de France, château de Versailles.
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POINT DE VUE

26 août 2026

Charles Martel au cinéma : la négation mémorielle ?

Dans un livre qui vient de paraître, Sacrée bataille : comprendre les polémiques autour de la bataille de Poitiers (Editions Heliade), Vincent Tournier explore l’histoire des controverses qui entourent la mémoire de la bataille de Poitiers. Dans l’extrait suivant (pages 89-91), il analyse l’un des rares films qui a abordé le personnage de Charles Martel. Le livre est en vente sur Internet.

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MOTS-CLES

Charles Martel , Vincent Tournier , Cinéma , Camélia Jordana , Manele Labidi , bataille de Poitiers

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Vincent Tournier

Vincent Tournier est maître de conférence de science politique à l’Institut d’études politiques de Grenoble.