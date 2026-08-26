POINT DE VUE
26 août 2026
Charles Martel au cinéma : la négation mémorielle ?
Dans un livre qui vient de paraître, Sacrée bataille : comprendre les polémiques autour de la bataille de Poitiers (Editions Heliade), Vincent Tournier explore l’histoire des controverses qui entourent la mémoire de la bataille de Poitiers. Dans l’extrait suivant (pages 89-91), il analyse l’un des rares films qui a abordé le personnage de Charles Martel. Le livre est en vente sur Internet.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESCharles Martel , Vincent Tournier , Cinéma , Camélia Jordana , Manele Labidi , bataille de Poitiers
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Vincent Tournier est maître de conférence de science politique à l’Institut d’études politiques de Grenoble.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Vincent Tournier est maître de conférence de science politique à l’Institut d’études politiques de Grenoble.