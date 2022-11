Cette gangstérisation de la Russie que révèle la vidéo de l’assassinat sauvage d’un ex membre de Wagner

Vladimir Poutine et Evguéni Prigojine.

Atlantico : Dimanche 13 novembre, le groupe de mercenaires russe Wagner a diffusé une vidéo sur la chaîne Telegram qui met ouvertement en scène l'exécution d’un déserteur. Pouvez-vous nous expliquer ce qu’il se passe dans cette vidéo ?

Françoise Thom : Les chaînes russes Telegram ont effectivement diffusé une vidéo de l'exécution d’Evgueny Noujine, un détenu recruté dans une colonie pénitentiaire à Riazan pour combattre en Ukraine dans les troupes mercenaires de l’organisation Wagner. Noujine purgeait une peine de 24 ans de prison pour avoir tué un homme ; il avait écopé de quatre ans supplémentaires pour une tentative d’évasion ratée.

En septembre, l’ancien zek a décidé de se constituer prisonnier de l’armée ukrainienne. Puis il a accordé une interview à un journaliste ukrainien, où il a critiqué le régime de Poutine et déclaré sa volonté de se battre aux côtés de l'Ukraine : « J'ai décidé de me rendre il y a longtemps. Il y a une légion russe ici (la légion de la Russie Libre organisée par les Ukrainiens), qui recrute. Et puis, quand cette embrouille (le recrutement par Wagner) a commencé, j'ai décidé en mon for intérieur que dès mon arrivée, je me rendrais sans faute. Et j'essaierais d'y adhérer (à la légion de la liberté de la Russie) ». L'ex-prisonnier a affirmé qu'il ne pouvait pas se battre contre les Ukrainiens, car sa sœur et son oncle vivent ici. Il a également raconté comment, au front, le commandement tire sans autre forme de procès sur les ex-détenus qui osent résister. Dans la vidéo diffusée dimanche par les chaînes Telegram russes, il prétend s’être trouvé à Kyiv, mais avoir été enlevé le 11 novembre. Il a perdu connaissance et a repris ses esprits dans une cave. Après cela, l'homme est brutalement exécuté, son crâne fracassé par un marteau.

Noujine aurait été remis aux Russes par les Ukrainiens dans le cadre d'un échange de prisonniers. Le but de la video est de terroriser les soldats russes qui seraient tentés de se rendre en laissant entendre soit que les Ukrainiens les livreront à la Russie, soit que les services russes ont le bras assez long pour les enlever en plein coeur de Kiev (ce qui aujourd’hui est totalement invraisemblable).

Le commentaire de l'oligarque Evgueny Prigojine, le propriétaire de la compagnie Wagner, est stupéfiant et en dit long sur l’ensauvagement de la Russie sous le poutinisme tardif. Prigojine n'a pas nié l'implication de ses hommes dans cette exécution et s’est félicité du spectacle :

« A propos du marteau, il est clair que notre homme n'a pas trouvé le bonheur en Ukraine, mais a rencontré des gens méchants mais justes. Il me semble que ce film pourrait s'appeler "Aux chiens une mort de chien". Le réalisateur a fait un travail superbe, cela se regarde d’une seule traite. J'espère qu'aucun animal n'a été blessé pendant le tournage ».

En quoi cette vidéo publiée par le groupe paramilitaire proche du Kremlin témoigne-t-elle de la « gangstérisation » de la Russie ?

Cette video illustre la stratégie de terreur pratiquée par les deux favoris de Poutine, Prigojine et Kadyrov. Elle montre que toute trace d’État de droit a disparu en Russie : un entrepreneur privé peut débarquer dans une prison ou un camp, annuler les condamnations prononcées par la justice, libérer des assassins et de brigands, les relâcher dans la nature. Il s’arroge le droit de vie et de mort sur ses hommes et le fait impunément.

Aujourd’hui, avons-nous d’autres exemples de ce genre de violence faite par la Russie dans le but d’instiller la terreur ?

Oui à l’été dernier une vidéo russe avait circulé, montrant comment un soldat prisonnier ukrainien était castré vivant avant d’être exécuté, également par un homme de Wagner. Ceux-ci se sont déjà tristement illustrés en Syrie par des tortures et des exécutions.

Est-ce que cette vidéo est le témoin d’une situation particulière chez les élites russes et la guerre menée par la Russie ? Qu’apprend-on de la situation actuelle chez les Russes à travers cette vidéo ?

L’importance croissante du rôle des janissaires au détriment de l’armée régulière est un signe de décomposition avancée du régime. Prigojine, Kadyrov et Medvedev espèrent rivaliser dans la faveur de leur chef en multipliant les déclarations anthropophages. Cela est significatif de l’état d’esprit du président Poutine : ces hommes sont des courtisans et ont le nez au vent. Plus inquiétant encore, ils semblent vouloir se positionner pour l’après-Poutine par ces extravagances macabres.

Il est possible toutefois qu’ils soient mis en avant soit pour persuader les Occidentaux qu’il vaut mieux laisser Poutine au pouvoir car les alternatives seraient pires (c’était le rôle de feu Jirinovski à partir des années Eltsine), soit afin de préparer le lancement sur orbite d’un « réformateur » pour succéder à Poutine, qui sera chargé d’essayer de réparer les pots cassés dans la relation avec les pays de l’OTAN et jouera sur le danger représenté par le « parti de la guerre » pour arracher des concessions aux Occidentaux.