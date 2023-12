Cette France qui se montre si résiliente malgré un énième réveillon sous menace terroriste maximale

Des membres des forces de l'ordre patrouillent sur les Champs-Elysées alors que les fêtards se rassemblent pour les célébrations du nouvel an à Paris, le 31 décembre 2018.

Atlantico : Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de plus de 90.000 policiers et gendarmes pour le 31 décembre. Pourtant, le pays semble toujours aussi résilient face au terrorisme. Comment expliquer la résilience des Français face au terrorisme ?

Sabrina Medjebeur : La résilience est un paradigme psycho-social. Que disait Primo Levi dans son ouvrage : « Si c’est un homme » ? : « La faculté d’un homme de se creuser un trou, de secréter autour de soi une fragile barrière de défense, même dans des circonstances apparemment désespérées, est un phénomène stupéfiant qui demanderait à être étudié de près. Il s’agit là d’un précieux travail d’adaptation ». La résilience est une dynamique existentielle consacrée par Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik est un neurologue, psychiatre, ethnologue, psychanalyste et écrivain français. Il est considéré comme l’inventeur du concept de résilience (renaître de sa souffrance) et comme l’un des pères de la théorie de l’attachement et de la sécurisation affective. Selon lui, la « résilience » découle d’un traumatisme vécu par l’humain que ce soit enfant ou adulte, et de sa capacité à trouver la force de se reconstruire en passant le cap dudit traumatisme. Cependant, les traumatismes provoquent des troubles. C’est ce que l’on appelle les TSPT. Les troubles du stress post-traumatique (TSPT) sont des troubles psychiatriques qui surviennent après un événement traumatisant. Ils se traduisent par une souffrance morale et des complications physiques qui altèrent profondément la vie personnelle, sociale et professionnelle. Face à un même évènement, le risque de développer de tels troubles dépend de facteurs préexistants propres aux patients et du contexte dans lequel les suites de l’évènement se déroulent. La prise en charge passe essentiellement par la psychothérapie (thérapie cognitivo-comportementale, EMDR). Grâce aux recherches en cours, une meilleure compréhension des mécanismes qui favorisent la résurgence des souvenirs douloureux permettra, à terme, de prévenir, soulager voire guérir ces troubles. Et e processus de deuil est un cheminement normal de l'être humain suite à un traumatisme important. Ces mécanismes ont été étudiés et formalisés en 1969 par la psychiatre Elisabeth Kübler-Ross dans son ouvrage « On Death and Dying ». Elle a étudié 200 patients qui venaient d'apprendre qu'ils étaient atteints d'une maladie mortelle, et elle a suivi et formalisé les différentes étapes par lesquels ils sont passés et comment ils ont fini petit à petit à l'accepter. Cela est valable pour tous traumatismes. Le schéma s’articule autour de la temporalité. Le déni, la colère, le marchandage et la dépression relèvent du passé. L’acceptation, elle, est tournée vers l’avenir. La problématique qui concerne les Français est que le terrorisme a imprégné les consciences collectives car il persiste d’années en années. Les mécanismes psychiques qu’il provoque ne permettent pas le deuil car sa barbarie ne se situe pas dans le temps.

Les Français se sont-ils "habitués" à la menace terroriste depuis 2015 et à son lot de restrictions et de contraintes ?

La menace terroriste est le tapis dans l’ombre. D’un djihadisme structurel exogène nous sommes passés à un djihadisme individualisé endogène qui peut surgir n’importe où, n’importe quand par n’importe qui. Les Français vivent depuis la kyrielle d’attentats, sous une épée de Damoclès. Inéluctablement, cela a modifié leurs habitudes de vie.

Selon un article du Figaro datant du 14 mars 2016 : « Près d'un Français sur trois a changé ses habitudes depuis les attentats de 2015, que ce soit en matière de voyages, de transport, de shopping ou de fréquentation des salles de spectacle. À la question "la menace terroriste actuelle a-t-elle changé vos habitudes...?", près d'un tiers des citoyens (29%) répond "oui" concernant au moins un des domaines énumérés. Ainsi, 24% des sondés répondent par l'affirmative en ce qui concerne les voyages. Plus d'un Français sur dix (13%) a également modifié ses habitudes dans sa manière de fréquenter, ou non, les salles de spectacle. Une proportion semblable (11%) n'utilise plus les transports de la même façon. Et 10% des Français ne fait plus du shopping comme avant depuis les attentats. Ce changement de comportement touche davantage les femmes (30%, contre 27% chez les hommes), les jeunes adultes (25-34 ans) et les Franciliens. 36% des habitants d'Île-de-France ont changé leurs habitudes depuis les attentats, contre 27% en province, selon ce sondage ». Ces nouveaux comportements sont justifiés et légitimes dans la mesure où ce sont nos professeurs, nos écoles, nos salles de spectacles, nos restaurants, nos magasins qui ont été visés : ce qui crée, fédère le tissu social et attaque nos valeurs.

Cette résilience ne démontre-t-elle pas la force de la cohésion nationale et de la laïcité malgré les attaques d’une partie de la gauche ou des théories progressistes et wokistes qui définissent la France comme un enfer raciste ?

Cohésion nationale et « théorie progressiste woke » est un oxymore. Cette partie de la gauche déconstructionniste, chantre du wokisme ne cesse d’accuser la France de tous les maux. Dérivé du verbe anglais « to wake », qui signifie « se réveiller », il désigne littéralement le fait d'être conscient, en éveil, face aux injustices subies par les minorités ethniques, sexuelles et religieuses. Leurs luttes pour la justice sociale se fondent sur des identités émiettées sur fond d’assignation identitaire qui donne lieu au fameux mantra de l’intersectionnalité au nom de la convergence des luttes. Dans une approche méliorative, des universitaires étudient les questions liées au genre, aux discriminations raciales ou aux études dites post-coloniales. Des disciplines nées et largement étudiées dans les pays anglo-saxons alors qu’elles n’ont aucun sens politique et surtout aucune perspective juridique en France car il n’y as pas de logique classificatoire des minorités puisque la République est indivisible. Cela signifie qu’il ne peut pas avoir de représentativité institutionnelle des minorités ou des communautés. Même s'il est sans cesse employé dans les médias ainsi que par les hommes et femmes politiques, il reste encore difficile à appréhender pour beaucoup de Français. Selon un sondage de l'IFOP pour l'Express publié en mars 2021, seuls 6 % des Français interrogés savent ce que cette expression veut dire. C’est dire si la majorité des Français ne se sentent pas concernés par ces « luttes » divisionnistes éloignées de leurs difficultés sociales et économiques. De plus, cela questionne également le rapport du peuple face à ses élites. D’année en année, on assiste à la désubstantialisation du citoyen, sommé un bloc élitaire, composé d’une équipe managériale, de se taire sur les choix fondamentaux de sa vie : pouvoir d’achat, sécurité et immigration. Ce qui d’ailleurs, fut jadis défendu par une autre gauche.



Quid de la menace pour 2024 avec les Jeux olympiques ? La résilience des Français sera-t-elle toujours au rendez-vous malgré la menace terroriste et en cas d’attentat sur le sol français lors de cet événement planétaire ?

Les Français sont lassés. Ils veulent des actes forts ! Cette volonté s’inscrit tragiquement dans l’actualité :

- Les victimes de Charlie Hebdo ont été ciblées pour ce qu’elles représentaient et parce qu’elles faisaient usage de la liberté de dessiner, de caricaturer, de blasphémer, ce que honnissent les fondamentalistes.

- Des policiers ont été assassinés dans le cadre de leur fonction parce qu’ils assurent la protection de notre République.

- Le 9 Janvier 2015, les victimes sont tuées parce que juives.

- Des professeurs sont assassinés parce qu’ils enseignent

De l'école Ozar Hatorah à Toulouse à l’Hypercasher de la Porte de Vincennes, et également lors du pogrom du 7 octobre 2023 en Israël, le fléau de l’antisémitisme s’étend partout dans le monde et en particulier en France. La défense de la laïcité et de la liberté d’expression est très chère aux Français qui voient leur identité culturelle menacée quotidiennement. Je conclurais par la nécessité du devoir de mémoire, notamment face au terrorisme islamiste qui tue encore. Ne pas oublier, ne pas banaliser !

Quant aux Jeux olympiques, cette peur s’explique par le symbolisme fort qu’ils représentent. Le 26 juillet 2024, des millions d'yeux seront tournés vers la France et la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à ciel ouvert, sur la Seine, à Paris. La nouvelle inquiétude logistique de la menace pourrait nouvellement venir du ciel ce jour-là et pendant la compétition. Les drones sont une « menace nouvelle mais sans doute la principale à appréhender », affirmait Gérald Darmanin lors de la signature du protocole de sécurité pour la cérémonie, le 23 mai dernier. Rappelons la fameuse devise olympienne : Citus, altus et fortus signifiant « plus vite, plus haut, plus fort » qui est inspirée du Père Didon, symbolisant les aspirations progressistes du Mouvement Olympique tant par l’athlète, que pour l’Homme et la société. Pourvu que cette devise ne s’applique pas pour les terroristes dans la jouissance sadique de l’attaque à nos valeurs.