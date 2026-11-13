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Jean-Luc Mélenchon lors d’une manifestation en faveur d’un cessez-le-feu à Gaza et en solidarité avec le peuple palestinien, devant le siège des Nations unies à Genève, le 3 février 2024.
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POINT DE BASCULEMENT

13 novembre 2026

Cette fièvre révolutionnaire dans laquelle le 17 octobre a précipité l’extrême et l’ultra gauche

Une partie de l’extrême gauche et de l’ultragauche est aujourd’hui persuadée que la France est au bord du basculement. Le 17 octobre, elle a vu se nouer dans la rue l’alliance qu’elle espérait depuis vingt ans avec une partie de la jeunesse des quartiers, et elle sait pouvoir compter sur une génération largement acquise à ses combats, au point que près d’un jeune de 18 à 24 ans sur deux juge désormais la violence politique nécessaire. Le mot « révolutionnaire », longtemps marginal, refait surface dans les discours et les tracts. Olivier Vial, spécialiste des radicalités militantes, raconte ce qui se passe dans la tête de ces militants.

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MOTS-CLES

ultra-gauche , extreme-gauche , LFI , 17 octobre , Jean-Luc Mélenchon , révolution , antifascisme , mouvement lycéen , réseaux sociaux

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Vial

Olivier Vial est Directeur du CERU, le laboratoire d’idées universitaire en charge du programme de recherche sur les radicalités. Il édite chaque semaine la Lettre des radicalités. Ses différentes publications sont visibles en suivant ce lien