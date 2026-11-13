POINT DE BASCULEMENT

Cette fièvre révolutionnaire dans laquelle le 17 octobre a précipité l’extrême et l’ultra gauche

Une partie de l’extrême gauche et de l’ultragauche est aujourd’hui persuadée que la France est au bord du basculement. Le 17 octobre, elle a vu se nouer dans la rue l’alliance qu’elle espérait depuis vingt ans avec une partie de la jeunesse des quartiers, et elle sait pouvoir compter sur une génération largement acquise à ses combats, au point que près d’un jeune de 18 à 24 ans sur deux juge désormais la violence politique nécessaire. Le mot « révolutionnaire », longtemps marginal, refait surface dans les discours et les tracts. Olivier Vial, spécialiste des radicalités militantes, raconte ce qui se passe dans la tête de ces militants.