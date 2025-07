Big, Rich and Beautiful

Cet énorme cadeau fait par Donald Trump aux démocrates (et aux milliardaires…) avec sa Big Beautiful Bill

Avec son « Big Beautiful Bill », Donald Trump accorde des baisses d’impôts massives aux milliardaires tout en sabrant les programmes sociaux, provoquant une explosion annoncée des dépenses publiques et du déficit (3 300 milliards de dollars). Pour l’économiste Pierre Bentata, cette mesure populiste et économiquement aberrante fragilise la classe moyenne, menace la soutenabilité de la dette américaine et ruine l’image de sérieux budgétaire du Parti républicain, même si ses effets délétères pourraient n’apparaître qu’après les élections de mi-mandat de 2026.