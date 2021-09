Cet axe des totalitarismes que la victoire des talibans à Kaboul est venue renforcer

Les dernières en date sont évidemment celles en provenance de l’Afghanistan. Mais elles rejoignent une longue litanie d’autres, sur tous les continents, biélorusses, vénézuéliens, HongKongais, iraniens….Elles s’inscrivent dans l’ histoire des dernières décennies, depuis les boat peoples cubains, viet-namiens, cambodgiens qui tentaient de fuir les dictatures communistes dans les années 60-70 du siècle dernier. Ce sont les mêmes mouvements de populations qui tentent de fuir les contraintes idéologiques dans lesquelles on veut les forcer à vivre. Ces femmes et ces hommes veulent échapper à l’enfermement dans des Etats prisons dont ils sont les innocents détenus.

Ils sont la manifestation de la coupure fondamentale du monde entre les pays à système totalitaire et les pays à système libéral. Ils ne sont pas afghans, chinois, biélorusses ou iraniens, ils sont des humains qui cherchent à fuir le totalitarisme qu’on veut leur imposer que celui-ci soit religieux, communiste ou nationaliste. Ils essaient de voter avec leurs pieds parce qu’ils ne peuvent exercer librement ce droit démocratique essentiel.

Dans chacune de ces situations, c’est la liberté qui est en jeu, liberté de pensée, liberté d’expression, liberté d’action, et cela nous interpelle directement. Voulons-nous un monde de la liberté qui pense les problèmes globaux de l’humanité et son devenir collectif, à l’échelle planétaire, ou voulons-nous un monde de la division, du cloisonnement, de l’enfermement et de l’affrontement entre pays aux mains d’oligarchies totalitaires ?

La victoire des talibans à Kaboul ne fait que renforcer l’axe des totalitarismes qui prend tous les jours plus d’ampleur sous la haute direction du régime communiste chinois et qui s’étend désormais de l’extrême-orient à la Méditerranée et à la Biélorussie.

À Lire Aussi

Afghanistan : Mais d’où vient l’argent des Talibans ?

Contrairement à ce que répètent les médias, il ne s’agit pas d’une défaite des Etats-Unis, même si, évidemment, les USA étaient les acteurs de premier rang de cette drôle de guerre. Il s’agit d’une défaite de plus de l’alliance de la liberté, l’alliance des démocraties libérales, celles qui mettent au cœur de leurs valeurs la liberté individuelle. C’est l’universalisme de cette valeur qui est en cause aujourd’hui. C’est elle qu’il faut défendre en s’opposant à tous les régimes qui la nient.

Tous ceux qui, en France, prétendent défendre la liberté en s’opposant au port du masque ou à la vaccination contre la Covid19 devraient nous dire clairement ce qu’ils pensent des réelles dictatures qui existent dans cet axe des pays totalitaires !

Dans un cadre démocratique, la liberté ce n’est ni la licence, ni l’anarchie, ni le libertarisme. L’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 en a donné une parfaite définition qu’il faut toujours rappeler : « La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. » Ces valeurs sont complètement reprises dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.

C’est ce corpus de valeurs que l’Europe doit défendre. Il ne s’agit pas d’une guerre entre les Etats-Unis d’Amérique et la Chine, ni d’une quelconque guerre ente tel ou tel Etat-Nation, il s’agit du conflit entre une vision universaliste, libérale et démocratique d’un monde uni et une vision identitariste, totalitaire et autoritaire d’un monde fragmenté entre puissances antagonistes.

Tous les malheureux migrants qui, partout, essaient d’échapper aux griffes des dictateurs de tout poil nous disent qu’ils veulent du premier et pas du second.

En risquant leur vie pour échapper aux dictatures, ils nous disent qu’ils sont les citoyens d’un monde de liberté. Il faut les soutenir en combattant tous les régimes totalitaires qui veulent imposer leur vision liberticide du monde.