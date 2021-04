Ces profonds défauts dans la formation des élites françaises qui nous fragilisent tant face au Covid-19

Le pays le sent dans ses profondeurs. La France n’a pas de président à la hauteur et le successeur n’est pas en vue. L’actuel titulaire de la fonction de Premier ministre représente un point bas dans l’histoire de l’Hôtel Matignon. Le bêtisier des ministres s’épaissit chaque jour. Mais le problème apparaît plus profond. La France est déclassée et la crise du COVID-19 a servi de révélateur. Le pays de Pasteur a été incapable de produire un vaccin contre le virus chinois; peut-être d’ailleurs le vaccin n’était-il pas la seule voie mais des nuées de bureaucrates et de plumitifs se sont empressés de faire taire des médecins et des scientifiques qui proposaient d’autres façons de combattre l’épidémie. Le pays n’a pas seulement révélé, à l’occasion de la crise, qu’il n’avait plus les moyens d’une autonomie stratégique, industrielle, organisationnelle: le pays de Tocqueville vit une véritable régression des libertés, de la démocratie; le débat y devient interdit, par censure ou auto-censure: à l’université, dans les médias, à l’Assemblée, au sein de la Conférence des Evêques de France etc. Essayons d’identifier certaines des raisons pour lesquelles on en est arrivé à un tel déclin du leadership français.

1. L’obésité de l’Etat

La France bat tous les records de fiscalité et de prélèvements obligatoires. Presque 60% du PIB est redistribué par l’Etat et pratiquement 1/3 des emplois relèvent de la sphère publique ou subventionnée. Quand on regarde le budget de l’Etat, les moyens mis à la disposition du secteur régalien (police, justice, défense) sont en régression au profit de « l’Etat social », de la couverture du chômage (depuis des années deux fois plus élevé que chez nos partenaires) et de la fonction publique territoriale. Non seulement le pays n’apprend plus à se défendre, à garantir sa sécurité, à lutter contre le crime de manière efficace mais il encourage l’assistanat, il déshabitue les gens de l’idée que le bon travail doit être récompensé (une grande partie de la classe politique frétille quand on parle de revenu universel) et le goût du risque s’émousse de plus en plus. Une société qui relève de l’assistanat ne produit plus de leaders.

2. « L’Europe, l’Europe, l’Europe ».

La France possède le deuxième domaine maritime au monde après les Etats-Unis. Mais nos dirigeants le savent-ils encore? Nous laissons les Chinois préparer la victoire des indépendantistes au troisième référendum en Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron s’apprêtait à donner les Iles Eparses à Madagascar jusqu’à ce qu’une polémique gèle l’opération. La puissance du XXIè siècle se joue sur les océans mais notre classe dirigeante est obsédée par l’Union Européenne, elle y investit 90% de son énergie extérieure. Sans résultat probant d’ailleurs. « L’Europe » est prétexte à discours grandiloquents sur la souveraineté européenne, à endettement excessif à l’abri des taux d’intérêt allemands. Mais nous savons de moins en moins placer nos pions à tous les postes-clé de l’Union. Notre classe politique et nos hauts-fonctionnaires regardent de haut les « petits pays », qui tirent pourtant bien plus d’avantage que nous de l’appartenance à l’UE. « L’Europe » est devenu un horizon abêtissant, qui légitime l’absence d’ambition de notre classe dirigeante.

3. Le refus de la puissance

Nos dirigeants se comportent au sein de l’UE comme dans l’ensemble de la mondialisation, comme des rentiers et non comme des conquérants. Les dirigeants allemands, que nous admirons tant, les dirigeants britanniques, qui ont réalisé le Brexit, sans parler des Russes, des Américains ou des Chinois ont une ambition dans la mondialisation. Rapporté à la population, la France a produit moins de milliardaires (même expatriés) que les autres grands pays dans les années du néolibéralisme triomphant. Il manque à notre classe dirigeante le «fighting spirit »; ou, si l’on préfère, la furia francese a disparu. Depuis Giscard, la France se vit en « puissance moyenne ». Elle a rejeté la vieille leçon gaullienne: nous ne faisons rien si nous n’aspirons pas à la grandeur. Mais il semble que nous ayons abandonné toute grande ambition scientifique - le quinquennat de Nicolas Sarkozy fut la dernière période d’investissement important dans la recherche publique; toute ambition industrielle: le secteur secondaire ne représente plus que 10% de la population active. L’horizon des diplômés de nos écoles d’ingénieur, de commerce ou de l’ENA, c’est la finance, le conseil ou bien « la start-up nation » envisagée non pas comme une réalité mais comme un slogan. Comment produire des leaders quand on ne croit plus que la France puisse rayonner dans le monde?

4. La perte du sentiment national

A quoi reconnaît-on un dirigeant français dans une réunion internationale? Ce n’est plus au faible niveau d’anglais. Mais c’est le seul qui dit du mal de son propre pays. Au sein de l’Union Européenne, nous sommes les seuls à n’avoir pas compris que « l’Europe » est une composante de la stratégie nationale. Dans un monde où ce sont les nations, grandes ou petites, qui font les grands choix, nous sommes les seuls à avoir honte de ce que nous sommes. Depuis quarante ans, nos dirigeants ont fait du parti qui continue à défendre l’identité nationale le bouc émissaire de leurs renoncements. Quant au Général de Gaulle, ce sont ceux qui le trahissent le plus volontiers qui en parlent le plus souvent. L’Inspection Générale de l’Education Nationale s’est consciencieusement attachée à défaire tout ce qui pouvait inculquer l’amour de la France dans les programmes - et elle porte la première responsabilité dans le détraquement de la machine à assimiler les étrangers. Comment former des leaders français si on n’éduque plus les élèves à aimer la France?

5. La fin de l’ambition militaire

La Grande-Bretagne, à peine sortie de l’Union Européenne, vient de publier un document intitulé « Global Britain ». Elle y annonce son intention d’investir massivement dans la recherche scientifique et... la défense: nouvelle génération d’armes nucléaires, construction d’un nouveau porte-avions, recherche militaire, équipement des troupes pour pouvoir participer à l’équilibre des puissances dans l’Océan Pacifique etc.... La France, avec un budget de la Défense qui représente 1,8% du PIB, ne remplit même pas ses engagements vis-à-vis de l’OTAN. Nous nous gargarisons de « défense européenne » mais le secteur de la défense est un de ceux qui a été le plus maltraité par les coupes budgétaires des 20 dernières années. Le premier geste d’Emmanuel Macron a été de limoger un chef d’Etat-major des armées qui lui faisait remarquer que la situation budgétaire des forces armées n’était plus tenable. Quand le même président explique, face à l’épidémie de COVID 19, que le pays est en guerre, il ne pense pas un instant à mobiliser massivement le service de santé des armées. L’ambition militaire a fait la France, autant que le désir d’évangéliser les peuples, de diffuser l’amour de la liberté ou de repousser les frontières de la connaissance. Israël est devenue une « start-up nation », entre autres raisons, parce que la défense du pays joue un rôle central dans l’effort de recherche. On ne produit pas de leaders s’il n’y a pas parmi eux des chefs de guerre, des vrais.

6. La perte de la culture générale

« La véritable école du commandement est la culture générale » écrit le Général de Gaulle dans « Le Fil de l’épée ». Et la culture générale fait aujourd’hui affreusement défaut à nos dirigeants. Il n’y a pas que l’abandon radical des humanités dans les parcours scolaires ni la fin de l’enseignement de l’histoire par la chronologie qui soient en cause. La crise du COVID 19 a révélé une chute vertigineuse de cette culture scientifique générale qui était banale pour les dirigeants français jusque dans les années 1970. Le « tout confinement », le refus de la notion d’immunité collective, le refus de faire confiance aux médecins de ville, l’effarement devant le fait qu’un virus ait des « variants » etc..., tout cela relève largement de la perte du bon sens que donnait une culture générale solide, socle des bonnes décisions politiques.