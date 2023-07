Xi Jinping, le chef d'Etat Chinois, photo AFP

Atlantico : Des révélations dans les médias américains cette semaine ont confirmé que certaines manifestations aux États-Unis étaient probablement financées par des agents pro-Pékin dans le cadre d'un plan visant à saper la démocratie américaine et à promouvoir les intérêts économiques de la Chine. Quelle est l’ampleur du phénomène et quels sont les principaux enseignements des chercheurs de Mandiant, une société de cybersécurité appartenant à Google ?

Drieu Godefridi : Le principal enseignement de cette intéressante étude de Mandiant (Google) est que le régime totalitaire chinois réplique, en Occident, les techniques de manipulation de la gauche et de l’extrême gauche. Il s’agit, notamment, d’organiser de fausses manifestations, dont les participants sont rémunérés, pour fabriquer une ‘information’ qu’on se charge ensuite d’emballer de cent façons pour les disséminer dans l’ensemble de l’appareil informatif — réseaux sociaux, mais également les médias classiques. C’est une technique dont usent fréquemment de nombreuses organisations de gauche et d’extrême gauche financées, entre autres, par l’Open Society du philanthrope extrémiste anti-israélien George Soros. Mais également par de nombreuses organisations écologistes. Le fait que ces moyens, pendables en soi, soient répliqués par un régime totalitaire qui est notre adversaire objectif, leur donne une allure encore plus glauque, sinistre et pendable.

Par quels moyens et avec quel financement ces opérations secrètes de la Chine ont été menées ? Qu’est-ce que les Chinois ont fait en la matière ?

Le régime totalitaire chinois a recruté via des réseaux ouverts des freelances américains pour leur demander de documenter tel ou tel mouvement de protestation américain (races, avortement, égalités), avant d’en venir progressivement à suggérer qu’au besoin une manifestation soit fabriquée de toutes pièces, selon la technique et aux fins que je viens de décrire. Le commanditaire chinois a tissé un écosystème informatif complet, visant d’une part à instiller la discorde sur des thèmes d’actualité en Occident et d’autre part à avancer directement les intérêts de la Chine (en ‘manifestant’ contre les restrictions aux échanges avec les régions les plus manifestement esclavagistes de la Chine). Cet écosystème comporte des ‘journalistes’ locaux, des intellectuels, des agences de presse, des influenceurs serviles (payés) ou simplement idiots, des dizaines de sites Web d’ ‘information’ enregistrés en Occident, ainsi que des relais au sein de la presse classique. Il s’agit, très littéralement, de techniques de manipulation de masse, mises en œuvre de façon méthodique, professionnelle et à grande échelle.

Alors que par le passé ces opérations ciblaient généralement les critiques du Parti communiste chinois ou défendaient le parti, les récentes opérations ciblées s’emparent de thèmes propres à la société américaine comme les inégalités raciales et l'accès à l'avortement aux États-Unis… Quel est le but de Pékin derrière ces opérations ? Cela va-t-il au-delà du travail d’espionnage, de vol de données ou de guerre économique ? La Chine cherche-t-elle à saper la démocratie américaine via ces actions ? Le financement d’ONG par la Chine peut-il créer des dissensions et raviver les tensions en Occident ?

Il est certain que dans le contexte de la polarisation de nos sociétés, semer la discorde n’est pas même nécessaire : c’est de les aggraver qu’il s’agit, en jetant de l’huile sur le feu, pour les exaspérer. Or, un simple événement est en Occident susceptible de comporter des conséquences dévastatrices. Qu’on en juge par la mort de George Floyd, en 2020 : des mois d’émeutes, des milliards de dommages et plus de 20 morts. En l’état des données disponibles, le régime totalitaire chinois vise à aggraver les conflits intra-occidentaux, et avancer les intérêts du régime chinois. Cela, par la manipulation de masse, le mensonge et la corruption.

Des opposants au régime chinois ou des partisans de Taïwan ont-ils été espionnés ou manipulés via ces actions ?

Les données disponibles dans le rapport Mandiant ne permettent pas de l’affirmer.

Ces tentatives de déstabilisation en Occident par les régimes autoritaires, et notamment la Chine, sont-elles amenées à se multiplier ? Cela ne jette-t-il pas une suspicion sur les mouvements de contestation et sur les activistes et militants en Occident qui pourraient être financés et missionnés par la Chine ?

La réponse à votre question dépend de la vision que l’on se fait de la géopolitique du XXIème siècle. Je suis de ceux qui pensent que le projet hégémonique chinois, qui est parfaitement assumé et revendiqué à Pékin, institue malheureusement la perspective d’un conflit armé, à terme, entre Chine et Occident en quasi-certitude. De ce point de vue — dont j’assume le caractère partiellement subjectif — les manipulations de masse, par la Chine, de la liberté d’opinion et d’expression en Occident, sont manifestement vouées à se multiplier. Cela paraît d’autant plus probable que la nature du régime chinois, héritier jamais repenti du totalitarisme le plus sanguinaire de l’histoire, est profondément immorale. Leurs fins justifient nos moyens.