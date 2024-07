Rachael Rzasa Lynn est spécialisée dans la prise en charge des douleurs chroniques du cou et du dos, de la sciatique, des autres douleurs des extrémités, y compris le syndrome douloureux régional complexe et la neuropathie, ainsi que des maux de tête, des douleurs abdominales et pelviennes, des douleurs de la paroi thoracique et des douleurs cancéreuses.