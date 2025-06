Petit bout de la lorgnette

Ces lourds angles morts historiques du rapport sur l’entrisme des Frères musulmans en France

Alors que les médias français s’écharpent sur la posture du ministre de l’Intérieur, un aspect fondamental du rapport parlementaire sur les Frères musulmans est passé sous silence : l’histoire, désormais documentée, des collusions persistantes entre la confrérie islamiste et les services secrets occidentaux. De Londres à Washington, du Canal de Suez à Princeton, en passant par Téhéran et Tunis, l’Ikhwan a souvent servi des intérêts qui n’étaient pas les siens. Cette toile de fond géopolitique, oubliée ou ignorée par les rédacteurs du rapport, relativise bien des indignations, éclaire certaines complaisances… et rappelle qu’en matière d’islamisme politique, la naïveté n’est jamais gratuite.