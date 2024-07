Renouveau

Ces idées de droite qui pourraient permettre une coalition en recueillant une vaste approbation populaire

L’ancien groupe LR à l'Assemblée nationale, rebaptisé « la droite républicaine » et présidé par Laurent Wauquiez, a élaboré un « pacte législatif » autour de plusieurs mesures sur le travail et l’autorité. L’objectif est notamment de valoriser la France qui travaille contre « l’assistanat » et de renforcer les services publics de proximité.