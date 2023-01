Ces étranges liens économiques entre écologistes et industriels des énergies renouvelables

Jean-Yves Grandidier, PDG de l’entreprise Valorem, spécialisée dans les énergies renouvelables, était candidat aux élections européennes sur la liste de Yannick Jadot.

Atlantico : Jean-Yves Grandidier, PDG de l’entreprise Valorem, spécialisée dans les énergies renouvelables, était candidat aux élections européennes sur la liste de Yannick Jadot. Ces liens entre écologistes et industriels des énergies renouvelables sont-ils fréquents ?

Drieu Godefridi : Sans l’écologisme, comme idéologie politique, l’industrie du renouvelable-intermittent n’existe pas. L’industrie du renouvelable-intermittent est un mécanisme de captation de l’argent des contribuables par la menace coercitive de l’État. N’était la contrainte administrative, personne n’accepterait de payer le renouvelable-intermittent à son prix réel, qui comprend par nécessité d’autres sources d’énergie, étant le caractère intermittent du solaire et de l’éolien. La vérité du sujet réside entière dans l’insurmontable intermittence du vent et du soleil. Mille milliards ont été investis, en Europe, depuis 2001, dans le renouvelable-intermittent, qui ne produit encore et toujours que 3% de la consommation réelle (énergie primaire). Ce qui est dérisoire. La transition énergétique, vers le renouvelable-intermittent à 100%, est un mensonge. Cela n’arrivera pas, cela n’arrivera jamais, cela n’arrivera nulle part. Nous devons nous concentrer sur les résultats. L’Allemagne, en pointe sur ces sujets, pollue massivement le ciel européen en brûlant son charbon (lignite) et émet quatre fois plus de CO2 que la France. Le seul résultat concret, réel, de l’Energiewende — transition énergétique allemande — aura été la destruction du nucléaire civil allemand. C’était d’ailleurs l’objectif réel des écologistes allemands, depuis les années 1970. Ce faisant, l’Europe s’est livrée et se livrera à des régimes sordides tels la Russie, le Qatar et la Chine.

Dans quelle mesure faut-il voir une forme de collusion ou de conflits d’intérêts dans ces liens ?

Il ne s’agit plus de conflits d’intérêts, car ils sont assumés, mais de consubstantialité. L’industrie du du renouvelable-intermittent est une industrie d’État qui ne dit pas son nom. Plus exactement, une industrie dont les profits sont privés, mais dont la clientèle, captive, n’existe que par la contrainte de l’État. Que cesse la menace étatique, et l’industrie du renouvelable-intermittent cesse aussitôt d’exister.

La position anti-nucléaire des écologistes doit-elle être regardée à la lumière de ces rapports entretenus avec le milieu des énergies renouvelables ? Et les objectifs fixés par les écologistes en matière énergétique au sens plus large ?

Haine du nucléaire et intérêts du renouvelable-intermittent s’inscrivent dans une causalité circulaire. À l’origine était la haine écologiste du nucléaire, qui a mené les écologistes à cautionner le renouvelable-intermittent, qui à son tour milite en faveur de l’idéologie écologiste, lequel conditionne l’existence même du renouvelable-intermittent, etc. La causalité est bien circulaire et le complexe écologico-industriel atteint désormais des proportions cyclopéennes, qui menacent directement les fondements de la société européenne. Les objectifs fixés par les écologistes en matière énergétique le sont généralement au niveau de l’Union européenne, qui présente l’avantage (pour eux) d’œuvrer loin de la sanction démocratique des électeurs. Ces objectifs, de plus en plus extrêmes, sont purement politiques — on songe aux objectifs du Plan quinquénnal cher aux communistes soviétiques — et ne tiennent aucun compte des réalités économiques, géopolitiques, humaines. Les écologistes échoueront, dans un grand carnage de l’industrie et de la prospérité des Européens.