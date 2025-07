Impact négatif

Ces données venues d’Espagne qui soulignent l’impact de la diffusion de la fibre et de l’internet à haut débit sur la santé mentale des adolescentes

Une étude menée en Espagne par des chercheurs de l'IE University er de l’Université d'économie et de commerce de Vienne révèle un lien préoccupant entre le déploiement de la fibre optique et la dégradation de la santé mentale chez les adolescentes. Troubles anxieux, dépression, automutilations : les effets observés sont significatifs et préoccupants, et touchent principalement les jeunes filles.