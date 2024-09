Darren Sexton est professeur associé d'immunologie à l'école de pharmacie et de sciences biomoléculaires de l'université John Moores de Liverpool (LJMU). Il dirige le programme du diplôme de maîtrise en sciences biomédicales de la LJMU et possède une expérience dans de nombreux domaines de la recherche en immunologie et en biotechnologie, notamment la reconnaissance immunitaire, les peptides antimicrobiens et l'administration de médicaments.