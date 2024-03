Ces cinq zones de l'Atlantique Nord où les déchets plastiques flottants représentent un risque critique pour la faune et la flore marines

La pollution au plastique représente une menace pour de nombreuses espèces.

Le plastique a été décelé dans chaque partie de l’océan, de la surface aux fonds marins et des tropiques aux pôles. Les sources terrestres de plastique sont responsables de la majorité de cette pollution, les sacs en plastique, les bouteilles, les emballages, les contenants alimentaires et les couverts étant parmi les articles les plus courants.

Ces objets flottent souvent à la surface de la mer. Lorsqu’ils parcourent de longues distances, ils sont poussés par le vent, les vagues et les courants. Cela signifie qu’ils peuvent potentiellement causer des dommages bien au-delà du pays d’où ils sont originaires. Par exemple, il a été démontré que les déchets plastiques d’Indonésie parcourent plus de 4 000 km jusqu’aux Seychelles.

Lors de leur déplacement, les déchets plastiques peuvent nuire à la faune. La mégafaune (grands animaux marins) peut s'y nourrir ou s'y emmêler. La consommation de déchets plastiques peut bloquer ou endommager le tractus gastro-intestinal des animaux, entraînant des conséquences importantes sur la santé, voire la mort.

Bien que les engins de pêche fantômes (les filets de pêche perdus qui flottent librement) constituent la menace d'enchevêtrement la plus courante pour la mégafaune marine, ils peuvent également s'emmêler dans des plastiques d'origine terrestre tels que des sacs en plastique, des frisbees, des filets à pommes de terre, des bandes élastiques et d'autres produits plastiques. Cela peut causer de graves traumatismes à l'animal et, dans certains cas, l'enchevêtrement conduit à la mort.

Si le plastique est transporté vers le rivage, il peut se coincer ou se loger dans des environnements peu profonds où il peut s'emmêler ou recouvrir les habitats végétaux ou animaux, causant ainsi des dommages. L'enchevêtrement de plastique peut recouvrir un habitat et restreindre l'accès à la nourriture ou à la lumière.

Au Plymouth Marine Laboratory, notre équipe de chercheurs marins a développé une approche d'évaluation des risques pour comprendre où ces déchets plastiques pourraient causer le plus de dommages dans l'Atlantique Nord et de quels pays ils proviennent. Nos recherches ont mis en évidence cinq zones à haut risque : l’Atlantique américain, le golfe du Mexique américain, le Royaume-Uni, l’Atlantique français et les Açores portugaises.

Carte des risques liés au plastique pour la mégafaune marine et certains habitats d'eau peu profonde dans l'Atlantique Nord, avec zéro à cinq désignés comme étant le risque le plus faible à le plus élevé. Les cinq domaines présentant le plus grand risque ont été mis en évidence.

Réduire les risques

Dans notre nouvelle étude, nous avons évalué le risque que représentent les déchets plastiques d’origine terrestre pour la mégafaune marine. Cela comprend les oiseaux de mer, les baleines et les dauphins, les phoques et les otaries, les lamantins et les dugongs, les requins et les raies, les thons et les istiophoridés. Nous avons également évalué le risque pour les habitats en eaux peu profondes, notamment les récifs coralliens, les mangroves, les herbiers marins, les marais salants et les herbiers de varech.

À l’aide d’un modèle de suivi des particules, nous avons suivi le flux de déchets plastiques flottants rejetés par les rivières de 16 pays bordant l’Atlantique Nord entre 2000 et 2015 en utilisant les données disponibles les plus récentes. Des milliards de particules virtuelles étaient libérées chaque mois à l’embouchure des rivières, les courants de surface et le vent pilotaient leur mouvement. Après 15 ans de suivi, notre modèle nous a montré où le plastique était susceptible de s'accumuler.

Nous avons également évalué la vulnérabilité de chacun des groupes de mégafaune et des habitats en eaux peu profondes à ce plastique. Pour la mégafaune marine, nous avons développé des scores de vulnérabilité en quantifiant la quantité de preuves scientifiques d'ingestion ou d'enchevêtrement dans du plastique d'origine terrestre. Pour les habitats, nous avons développé des scores de vulnérabilité en quantifiant les preuves scientifiques disponibles selon lesquelles ce plastique cause des dommages par enchevêtrement ou par étouffement.

Pour évaluer les risques, nous avons cartographié la vulnérabilité et la répartition de chaque groupe de mégafaune ou habitat par rapport à l'abondance de plastique. Chaque point de la carte a reçu un score de risque de zéro à cinq. Le risque le plus important s’est produit dans les zones où un grand nombre de mégafaunes ou d’habitats vulnérables se chevauchaient avec de fortes concentrations de plastique.

Gérer le problème du plastique

Nous avons constaté qu’une grande partie des déchets plastiques modélisés causant des risques au Royaume-Uni provenaient de rivières britanniques. Dans d’autres zones à haut risque comme les Açores et le golfe du Mexique aux États-Unis, le plastique provenait principalement d’autres régions. On estime que plus de 99 % des déchets plastiques des Açores provenaient d’autres pays, principalement des îles des Caraïbes et des États-Unis.

La capacité de ce plastique à parcourir de grandes distances à travers l’océan rend la gestion de ce polluant particulièrement difficile. On estime que plus de 90 % des déchets plastiques en République dominicaine et en Haïti sont mal gérés. Ces déchets peuvent potentiellement causer des dommages écologiques des deux côtés de l’Atlantique.

Les pays membres de l'ONU ont convenu de conclure un accord international juridiquement contraignant pour lutter contre la pollution plastique, appelé Traité mondial sur les plastiques, dont les négociations devraient s'achever d'ici la fin de cette année. Cette étude souligne l'importance du traité pour garantir la coopération internationale visant à réduire la consommation et les déchets plastiques, y compris la fourniture d'un soutien financier pour aider les pays à faible revenu tels que les îles des Caraïbes à mettre en œuvre des mesures. L’identification des zones à haut risque permettra également de prioriser les zones sur lesquelles les interventions et le suivi doivent être ciblés.

Même si toutes les mesures d’intervention en matière de plastique sont mises en œuvre, il est probable que des quantités importantes de plastique continueront de pénétrer dans nos océans. La production, la vente et la distribution de nombreux articles à usage unique seront probablement progressivement supprimées dans le cadre du Traité mondial sur les plastiques, à mesure que les pays s'efforceront de restreindre les produits en plastique évitables.

Si les mesures mondiales sont extrêmement importantes dans la lutte contre le plastique, les choix des consommateurs jouent également un rôle important. Réduire, réutiliser et recycler le plastique sont des moyens efficaces de réduire votre empreinte plastique. Aux deux extrémités du spectre, les choix faits au niveau international et au niveau des ménages peuvent être de bonnes nouvelles pour la faune marine.

Cet article a été publié sur le site the Conversation : cliquez ICI