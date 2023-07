Ces arrière-pensées qui animent l’extrême-gauche dans sa défense de Pap Ndiaye après son éviction

Gabriel Attal a remplacé Pap Ndiaye au ministère de l'Education nationale lors du remaniement ministériel.

Atlantico : Philippe Meirieu, professeur honoraire en sciences de l’éducation, estime dans une tribune publiée dans les colonnes du Monde que « Pap Ndiaye paye de son éviction d’avoir pris ses distances avec les marqueurs politiques et éducatifs de l’extrême-droite ». Selon Edwy Plenel, « pour celles et ceux qui en doutaient encore, l’affaire est désormais entendue : il ne fait pas bon, sous le règne d’Emmanuel Macron, déplaire à l’extrême-droite. Pap Ndiaye vient d’en faire la dure expérience ». Quelles sont les arrière-pensées qui animent l’extrême gauche à travers sa défense de Pap Ndiaye après son éviction ?

Guillaume Bigot : Il y a déjà un problème dans l’expression de Philippe Meirieu, dans l’expression de Pap Ndiaye et d’Edwy Plenel. En philosophie, il s’agit du présupposé du sujet. Cela concerne cette notion d’extrême-droite et les accusations portées contre elle. Nous avons publié une tribune dans Marianne sur le sujet avec Arnaud Benedetti. Nous avons du mal à connecter l’offre politique que Philippe Meirieu ou Pap Ndiaye appellent l’extrême-droite (Reconquête et le Rassemblement national) avec la réalité de ce concept. Même s’ils représentent l’offre la plus à droite sur l’échiquier politique mais ils ne sont pas extrémistes et ne lancent pas d’appels à la violence. Le terme extrême-droite a en réalité des repères historiques très clairs en France. Cela renvoie à la fois à la contestation du régime républicain et correspond à la droite légitimiste, selon le classement de René Rémond, dans sa version la plus radicale. L’extrême-droite est vraiment incarnée par exemple par l’Action française, dans les années 20 – 30, les heures les plus sombres de l’histoire. La matrice de l’extrême-droite était anti-républicaine, monarchiste, nostalgique d’un pouvoir de droit divin et qui voue une haine envers la République. L’extrême-droite s’est aussi manifestée pendant la collaboration. Le pouvoir à l’origine républicain avait remis à cette époque l’autorité entre les mains du Maréchal Pétain. Ce pouvoir de notables issus de la République a collaboré et participé à des crimes lors de la Seconde Guerre mondiale.

Que ce soit la collaboration, la minorité de nazis ou de fascistes français ou que ce soit la contestation du régime républicain par les monarchistes, il resterait peut-être l’Algérie française qui permettrait de rendre compte du côté baroque du Front national de Jean-Marie Le Pen. Des Gaullistes et des Vichystes, qui se détestaient, se sont retrouvés lors de la fondation du Front national, parti dont le nom évoque un mouvement de résistance très à gauche. La matrice du parti était l’Algérie française avec la nostalgie du temps des colonies.

Mais aujourd’hui, qu’est-ce qui, dans le grand éventail de propositions politiques avec le RN et Reconquête, a un rapport quelconque avec cette extrême-droite historique. Le parti de Marine Le Pen et celui d’Eric Zemmour ne sont pas contre le régime républicain, n’ont pas la haine de la République. Ils ne veulent pas renverser les institutions et le régime parlementaire. Ces partis n’ont pas la nostalgie du temps des colonies. Ils ne croient pas à une vision anti-égalitaire de la citoyenneté. Ils ne sont pas anti-universalistes. Ils n’ont absolument rien à voir avec le régime de la collaboration.

Les personnalités à gauche utilisent donc ces critiques et cette dénonciation de l’extrême-droite comme une figure de style, comme une sorte de pétition de principe afin de pouvoir se servir de l’extrême-droite comme d’un épouvantail. Cela n’a aucun sens.

Il y a des mouvements anti-mondialisation, des mouvements populistes, anti-européens, anti-immigration.

Le raisonnement des personnalités de gauche est donc faux au démarrage. Les présupposés et les critiques émises sont erronés.

Si cela était vraiment de l’extrême-droite, cela voudrait dire qu’il y ait un lien entre les différents mouvements accusés d’être d’extrême-droite. Admettons que cela soit de la misogynie, de l’antisémitisme, de la xénophobie, ou le fait de vomir les institutions démocratiques… L’islamisme ressemble le plus à l’extrême-droite aujourd’hui, sans que cela soit la même chose. L’islamisme a une vision anti-démocratique et anti-égalitaire de la société.

Si les mots ont un sens, il n’est pas possible de rattacher les partis démocratiques à l’extrême-droite « historique ».

La caractéristique des personnalités comme Philippe Meirieu, Edwy Plenel et Pap Ndiaye est qu’elles se couchent, comprennent, légitiment, tout en ayant peur à travers une forme de lâcheté et de compromission morale envers ce qui ressemble le plus à l’extrême-droite. Pourquoi parlent-ils tout le temps d’extrême-droite si ce n’est pour cacher leur vichysme en réalité ?

A travers la défense de Pap Ndiaye contre l’extrême-droite et contre Emmanuel Macron, l’extrême-gauche ne cherche-t-elle pas, tel un cheval de Troie, à avancer ses pions, son agenda et ses objectifs politiques qui seraient dangereux pour la démocratie et la République ?

Si l’on considère qu’il n’existe pas d’extrême-droite, à part sous des formes groupusculaires, il est complexe d’identifier les contours de l’extrême-gauche. Des personnalités politiques se réclament de l’extrême-gauche, bien davantage que les personnes de l’extrême-droite. Ces représentants de la gauche essayent de copier, de singer la radicalité à travers la lutte des classes. Ils empruntent des méthodes et des slogans. Mais cela relève davantage du folklore. L’extrême-gauche est favorable à l’immigration et donc à la baisse des salaires. Elle est, sans s’en rendre compte, quand même dans une posture qui est très favorable au capital. Ils sont les idiots utiles du Medef. Il y a eu par le passé une extrême-gauche plus violente et radicale sur le plan social.

L’extrême-gauche actuelle s’en prend à l’écartement des revenus, à la fraude fiscale. Mais ils sont hémiplégiques. Ils attaquent le capital mais la hausse des salaires n’a pas l’air d’être leur préoccupation centrale, sinon ils seraient contre l’immigration massive comme le fut Georges Marchais.

En revanche, ce qu’ils identifient comme l’extrême-droite, le Rassemblement national, pourrait arriver au pouvoir. L’extrême-gauche pense être en mesure de jouer sa carte dans de telles conditions à travers les émeutes et l’insurrection.

S’ils sont capables, contre Emmanuel Macron, de cautionner les émeutes, cela ira beaucoup plus loin si ceux qu’ils prennent pour l’extrême-droite arrivent aux affaires. Ils vont rejouer la guerre d’Espagne. En réalité, d’autres gens dans leurs rangs avancent leurs pions à travers les critiques et les attaques menées par l’extrême-gauche. Le discours de Jean-Luc Mélenchon a changé du tout au tout, même s’il est inspiré par un calcul électoraliste. Il y aurait quelque chose qui raccrocherait à l’extrême-gauche la vision de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de l’islamisme et de ses dangers. Il ne faut pas oublier que Mélenchon, même s’il a été trotskyste à l’origine, a été un sénateur mitterrandien et qu’il a appelé à voter Maastricht. Il y a une part de commedia dell'arte.

Mais en regardant leurs propres trajectoires, ces personnalités venant de l’extrême-gauche, comme Lionel Jospin d’ailleurs, considèrent qu’à 20 ans, ils étaient des révolutionnaires et ils rêvaient de pendre les patrons. A 30 et 40 ans, ils sont devenus des notables favorables à la social-démocratie puis à la libre circulation des capitaux et à la liquidation de la classe ouvrière française. Ils projettent cela sur les minorités, des personnes violentes dans les banlieues, les indigénistes et les islamistes.

Jean-Luc Mélenchon se raconte une belle histoire qui lui permet de se regarder dans la glace. Il considère que la République, les institutions, la société française devraient le remercier, grâce à sa radicalité, d’embarquer dans le jeu institutionnel et politique des forces qui seraient autrement plus dangereuses et redoutables (via le terrorisme, le djihadisme ou à travers la création d’un parti islamiste). Jean-Luc Mélenchon doit estimer qu’il rend service en recyclant, au profit d’un jeu républicain, un grand nombre d’individus et qu’il les raccroche. Jean-Luc Mélenchon et LFI manipulent Taha Bouhafs et Assa Traoré pour s’adresser à cet électorat et le faire voter, un peu, pour LFI mais en même temps, Mélenchon et la Nupes considèrent qu’ils rendent service à la République et aux institutions en canalisant et en vectorisant ces individus dans le jeu politique commun avec le bruit et la fureur au nom d’une pseudo lutte des classes au lieu qu’ils soient à la dérive, hors du champ républicain. C’est là où le cheval de Troie se met véritablement en place. Mais ce n’est pas celui auquel on pense. Il s’agit de l’arroseur arrosé en réalité.

Ce n’est pas Jean-Luc Mélenchon qui manipule les islamistes ou les indigénistes. Ce sont les islamistes et les indigénistes qui manipulent Jean-Luc Mélenchon. Houria Bouteldja, des Indigènes de la République, parlait de Mélenchon comme d’un «butin de guerre ». Elle doit se frotter les mains. Sandrine Rousseau doit se dire la même chose.

Il y a donc effectivement des forces à gauche, qu’il s’agisse d’une écologie un peu extrémiste et wokiste (incarnée par Sandrine Rousseau) ou qu’il s’agisse de l’indigénisme de Houria Bouteldja ou de forces plus obscures comme les Frères musulmans, tous ces gens-là se frottent les mains en voyant Mélenchon et sa gauche vintage et folklorique complètement inoffensive et châtrée (ayant renoncé depuis longtemps à tout marxisme, à la lutte des classes, étant largement soumis aux banques…). L’extrême-gauche politique et ses représentants comme Jean-Luc Mélenchon deviennent en réalité les idiots utiles de ces forces-là qui sont beaucoup plus redoutables car certaines appellent concrètement à la violence, c’est le cas de l’islam radical. D’autres pourraient appeler à la violence et se mobiliser comme Les Soulèvements de la Terre. Il n’est pas innocent de raconter à une génération entière que la Terre s’effondre, que l’humanité court à sa perte. Cela alimente la tentation de recourir à la violence extrême et encourage le passage à l’acte.

L’extrême-gauche LFI, Nupes semble avoir compris qu’elle n’arriverait pas au pouvoir par les urnes et tente désespérément de créer les conditions d’une insurrection (vaguement) légitime en agitant l’épouvantail d’une extrême-droite Frankenstein qui commence à la social-démocratie républicaine. Quels sont les dangers réels pour la démocratie derrière ces attaques ? Sommes-nous vraiment face à une insurrection qui vient ? Ce jeu trouble de l’extrême-gauche et ces accusations ne masquent-elles pas une vraie menace ?

Ces personnalités politiques de gauche jouent avec des allumettes à côté d’un baril de poudre. Ils pensent vecotriser des forces politiques qui vont les vectoriser. Or cela ne se produira pas. La violence qui vient est absolument chaotique. Les trafiquants de drogue, les hypercapitalistes dans les banlieues qui ne veulent pas payer d’impôts, ne veulent pas le pouvoir. Les jeunes émeutiers qui veulent tout casser et tout brûler et qui haïssent la France n’ont pas de projet politique non plus. Les activistes, comme les Femen, veulent faire le buzz sur les réseaux sociaux et une espèce d’agit-prop mais ils n’ont pas de projet politique. Toutes ces forces-là peuvent attaquer ou mettre à mal l’ordre public. Mais elles n’ont pas de projet politique. Personne ne semble être en mesure de les « récupérer » ou de les utiliser à leur profit.

Un effondrement de l’ordre public pourrait advenir et être accompagné d’une situation chaotique. Aucun pays n’est vraiment à l’abri en réalité face à ce phénomène. La France n’est pas uniquement concernée. Cela est lié à des raisons beaucoup plus systémiques.

Il y a une génération qui ne sait plus comment commander et diriger le pays. Les citoyens sont sous le choc. Les commandes ne répondent plus. La société devient de plus en plus ingouvernable. Les individus n’ont plus d’autorité à partager entre dirigeants et dirigés. Les facteurs économiques de spéculation monétaire et financière, impossibles à arrêter, sont installés depuis longtemps. Des forces incontrôlables sont déchaînées et qui peuvent aboutir en Occident à des incidents très dangereux, on le voit avec la guerre en Ukraine à travers la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine.

Nous ne nous en rendons pas bien compte mais nous sommes véritablement sur un volcan. Le modèle tel qu’il est défendu, la construction européenne, sape absolument toute autorité entre dirigeants et dirigés. Cela abîme l’ordre public. Ce n’est pas uniquement l’effet du référendum de 2005 qui a été bafoué. Personne en réalité n’obéira à l’Union européenne. L’UE n’a pas d’autorité et n’a pas le monopole de la force légitime. Le management ne porte plus ses fruits. La mondialisation est très dangereuse. Les Etats-Unis sont beaucoup plus fragiles qu’on peut le penser. Ce qui est très inquiétant est la coïncidence entre un effet de débordement des gens qui remettraient en cause l’ordre public, des émeutiers, des mouvements spontanés du type des Gilets jaunes, des soulèvements d’un côté, et de l’autre, des forces de sécurité qui pourraient avoir les moyens matériels de rétablir l’ordre sauf qu’elles sont de plus en plus démotivées. Cette combinaison-là est très inquiétante.