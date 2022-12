Ces 4 avancées qui ont amélioré nos vies en 2022

ÉNERGIE :

Damien Ernst : À mes yeux, la plus grande avancée de 2023 concerne les dispositifs de capture du CO2 dans l’atmosphère. On voit que ces dispositifs, encore considérés comme des gadgets il y a quelques années, permettent de capturer de grandes quantités de CO2. C’est une très bonne nouvelle pour régler le problème climatique mais surtout pour synthétiser des combustibles fossiles synthétiques. Avec de l’électricité décarbonée, venant du renouvelable ou du nucléaire par exemple, il est possible de créer de l’hydrogène par électrolyse. On peut alors faire réagir le CO2 capturé dans l’atmosphère avec cet hydrogène pour créer du CH4, c’est à dire du méthane, ou encore de faire du kérosène neutre en carbone … Cette technologie a connu de grands progrès par rapport aux années précédentes et c’est une véritable lueur d’espoir pour l’avenir de l’humanité.

ASTRONOMIE :

Anna Alter :Il porte le nom de James Webb et un regard perçant sur l'Univers. Nommé en hommage à l'administrateur de la NASA à la tête du programme Apollo qui, accusé d'avoir mené une politique homophobe hier est aujourd'hui violemment contesté, le télescope spatial éponyme est sans conteste la plus belle surprise de l'année 2022. Les images qu'il nous envoie du ciel sont non seulement magnifiques mais d'une précision inouïe et elles bouleversent notre vision du monde...Il a découvert dans la nébuleuse de l'Anneau austral un couple insolite d'étoiles dont une des partenaires en fin de vie, en crachant du gaz à tout va, s'est retrouvée le cœur à nu, transformée en naine blanche et a gardé à ses côtés sa compagne dans la fleur de l'âge qui apparemment interagit et échange de l'énergie avec au moins deux autres étoiles...