Santé

Ces 3 facteurs qui permettent d’expliquer pourquoi de plus en plus d'adultes d'âge moyen meurent d'accidents vasculaires cérébraux

En plus de l'hypertension artérielle et des difficultés dans la perception des premiers signes d'un AVC, la période du Covid-19 et la crise sanitaire ont perturbé le suivi médical, les traitements et le parcours de soins des personnes à risques.