TÉLÉPHONE

Ce téléphone rouge dont l’Inde et le Pakistan ont urgemment besoin pour éviter une guerre désastreuse

Alors que l’Inde et le Pakistan semblent au bord de l’affrontement après un nouvel attentat meurtrier au Cachemire, les tensions entre les deux puissances nucléaires atteignent un seuil critique. Entre frappes, représailles et rhétorique guerrière, l’absence de canal de communication direct entre les dirigeants inquiète. L’histoire récente, de Cuba à Balakot, montre pourtant qu’empathie, retenue et dialogue discret peuvent éviter le pire.