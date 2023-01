Ce que l’Ukraine nous dit de nous...

Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse commune.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’image qu’ils nous renvoient nous dit que nous sommes frères. Que nous sommes issus de la même tradition chrétienne. Que nous sommes des Européens...

Les frontières orientales de l’Ukraine sont les limbes des Romains. Au-delà, vivent les barbares, les barbares poutiniens. L’Ukraine est à l’évidence un avant-poste de l’Occident. Et c’est pourquoi le satrape du Kremlin veut sa mort. De son propre aveu, il est en guerre contre l’Occident.

Ses propagandistes ne cessent de le marteler : l’Occident est faible et corrompu. Il doit être nettoyé, purifié. La guerre en Ukraine est donc une guerre contre nous.

Dans cette guerre, nous ne mourons pas. Nous laissons ce soin aux Ukrainiens. Et c’est pour nous qu’ils meurent. Des années de paix et de prospérité nous ont habitués à notre confort. Quelques centimes d’euros de plus à la pompe, et nous pleurons. Le prix de l’électricité augmente, et il faut se chauffer à 19 degrés, et nous gémissons.

En Ukraine, il fait -20 degrés, et on y tremble de froid. Les Russes détruisent toutes les infrastructures électriques. En Ukraine, on meurt sous les bombes et on résiste à l’invasion russe. Ne nous plaignons pas. Ceux qui sont à plaindre, ce sont ceux qui meurent pour nous et à notre place.