Jerzy Kwaśniewski est un avocat polonais, cofondateur et président de l'Institut Ordo Iuris, ainsi que président de son Conseil de fondation. Il a occupé des postes consultatifs clés au sein de conseils gouvernementaux et d'associations juridiques internationales, et a joué un rôle déterminant dans le soutien aux organisations de défense des droits humains.