L’actrice Adèle Haenel s'est exprimée sur la réforme des retraites lors d'une conférence à l’université Paris VIII.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’actrice était invitée à l’université Paris VIII. Pour ceux qui l’ignoreraient, cette fac est un bastion de l’ultra-gauche. Et la conférence était organisée par Révolution Permanente, une branche sécessionniste du NPA de Philippe Poutou.

C’est dire si l’ambiance était révolutionnaire. Et dans cette ambiance rouge vif, Adèle Haenel a lancé : « Ce gouvernement est composé de violeurs ». On suppose, on subodore qu’elle sait ce qu’elle dit.

Pour y voir plus clair, nous avons regardé de plus près la composition du gouvernement d’Elisabeth Borne. Il respecte la parité hommes femmes. S’agissant d’hommes comme Darmanin, Le Maire, Dussopt, Dupond-Moretti et d’autres, il est tout à fait évident que ce sont des violeurs !

Mais quid des 50 % de femmes qui y sont. Il y a peut-être des violeuses parmi elles ? Mais dans le doute, nous ne nous hasarderons pas à donner des noms.

Adèle Haenel ne s’est pas arrêtée là. Elle a aussi mis en cause la « bourgeoisie » et le « système capitaliste ». On sait en effet que le passe-temps favori de ces deux affreuses entités c’est le viol. Et pour finir, l’actrice a appelé de ses voeux l’avènement d’un « régime communiste ». Car comme chacun sait, sous le communisme on ne viole pas !