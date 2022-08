Ce goût pour l’ésotérisme qui imprègne la mentalité des élites russes

Alexandre Douguine lors d'un meeting en 2014.

Atlantico : Vous avez évoqué sur Twitter l'hypothèse que la mort de Daria Douguine pourrait avoir un motif ésotérique. A quoi faites-vous référence?

Sergej Sumlenny : Je crois toujours que l'explication la plus réaliste du contexte de l'assassinat est un assassinat organisé par le FSB afin de stimuler le bellicisme en Russie. C'est, pour moi, la principale raison. Ils veulent créer un soutien pour la guerre et je pense que c'est pourquoi Daria Douguine a été sélectionnée. Les cérémonies, les discours, la médiatisation, le nom sur les chars, etc. tout tend à me faire croire que c'est orchestré. Le nom sur les chars russes en Ukraine était parfois mal orthographié, ce qui prouvait que les soldats n'avaient aucune idée de qui elle était mais avaient simplement reçu l'ordre d'écrire son nom.

Quant à la partie ésotérique, je crois qu'Alexandre Douguine croit en beaucoup de choses qu'il dit et qu'il écrit. Il y a toujours cette interrogation sur les leaders fanatiques qui croient en ce qu'ils prêchent ? Il y a bien sûr une forme d'auto-endoctrinement avec le temps. Et je pense que Poutine croit en partie au complot occidental contre la Russie. Mais dans le genre de Douguine, je pense qu'il croit aussi en une sorte de force surnaturelle qui peut mener la nation au succès ou à l'échec. En lisant le livre de Douguine depuis les années 1990, cela transpire. Il a un intérêt évident pour Aleister Crowley, une personne qui - selon lui - connaissait les vérités cachées du développement du monde. Douguine fait toujours appel à certaines sortes de lois de la nature et pense qu'il existe certaines sortes de mouvements auxquels les gens ne peuvent pas s'opposer mais ne peuvent que nager sur leur chemin. La même idée peut être trouvée dans les vues de Goumilov sur la passion des nations et leur esprit qui peut conduire à la guerre et aux succès. Tant que la nation a ce pouvoir passionné, la nation ne peut être qu'au sommet, quand une nation le perd, les défaites se produisent. De ce point de vue, ce que font les individus n'a pas d'importance. Cette idée se retrouve dans la littérature russe : Tolstoï Guerre et paix mentionne l'esprit de la nation qui peut couler et gagner la guerre. C'est ainsi qu'il explique l'échec de Napoléon et le succès de Koutouzov, alors qu'il n'a rien fait. Tolstoï, Goumilov et Douguine suivent la même idée qu'il y a des développements supérieurs dans le cours des événements. Si Douguine a été informé de l'assassinat de Daria, il aurait pu être à la limite du nationalisme et du mysticisme. Il pouvait y voir à la fois un mouvement stratégique et un catalyseur de l'esprit de la nation. Dans ses écrits, il évoque sans cesse la notion de sacrifice, et il pense la mort comme le portail ultime vers une sorte d'inspiration. Daria Douguine parlait aussi beaucoup de la mort comme solution à de nombreux problèmes. Il est donc possible que le meurtre de Daria soit un mélange à la fois d'une manipulation politique très pragmatique et aussi, peut-être, d'un moyen de canaliser le pouvoir spirituel de l'âme de la nation. Douguine utilise le mysticisme qui s'appuie sur le culte de la mort. Il croit que la mort libère de l'énergie.

Mais la tendance ésotérique n'est pas seulement le lot de quelques intellectuels nationalistes, elle est aussi, selon vous, largement partagée par les élites ?

Généralement, les décideurs russes sont superstitieux. Ils croient aux choses : les nombres, les horoscopes, les coïncidences, l'inspiration divine, etc. Ils vont à l'église, non pas parce qu'ils sont de bons chrétiens mais parce qu'ils croient que cela peut être un portail pour la bénédiction. Beaucoup de gens en Russie avec beaucoup d'influence et de connaissances techniques sont de fervents partisans de toutes les théories du complot possibles ou ésotériques. Kamil Galeev a brillamment décrit ce phénomène dans ce fil : En partant de l'URSS, où la vérité a toujours été cachée, et où la connaissance des événements importants (de la Seconde Guerre mondiale à Tchernobyl) a été fournie par des rumeurs, les gens aiment croire qu'ils sont super informés et connaissent le "caché". vérité". Le manque d'une bonne éducation critique contribue à cette tendance. La tendance à croire à toutes les choses ésotériques possibles ne décline pas dans les élites par rapport à la "classe inférieure". Bien au contraire : les élites qui aiment se croire spéciales, sont fans de toutes les idées ésotériques possibles qui sont "cachées au bas de l'échelle". De la même manière, beaucoup de gens en Russie pensent que Poutine porte bonheur.

Vous mentionnez dans votre fil "l'unité paranormale" du FSB. Qu'est-ce que c'est ?

Je ne sais pas, je viens de citer l'interview du général du FSB Boris Ratnikov publiée dans le journal officiel du gouvernement en 2006 mentionnant une équipe de télépathes qui envahit l'esprit des politiciens occidentaux et trouve des preuves de la russophobie de ces derniers. Je crois personnellement qu'ils croient qu'il y a des choses qu'ils peuvent contrôler au-delà de ce monde, s'ils ont la chance. J'ai rencontré des FSB dans ma jeunesse, et ils croyaient aux forces paranormales. Je ne sais pas si c'est dû au manque d'éducation ou à l'appartenance aux services secrets.

Comment expliquer que les croyances au paranormal soient si répandues en Russie, y compris parmi les élites ?

Je ne sais pas. Certains pensent que c'est la conséquence de la suppression du christianisme par les soviets, mais je ne le crois pas. Cette tendance existait avant la révolution, pensez à Raspoutine. Bien sûr, cet amour pour le paranormal est aussi une conséquence de la terrible éducation soviétique. Presque tous les hauts responsables en Russie ont reçu une éducation soviétique, et la plupart d'entre eux ont obtenu leur poste parce qu'ils étaient au Komsomol (c'est-à-dire pas d'études, mais Lénine). Pas étonnant qu'ils aient des angles morts.

Dans quelle mesure influence-t-il les choix stratégiques et la prise de décision du pouvoir ?

Je ne pense pas que cela détermine la stratégie. La stratégie part d'idées très claires : l'argent et le pouvoir. Mais pour des mesures tactiques concrètes, ces croyances peuvent avoir une énorme influence. Ils font attention à la numérologie. Par exemple, l'opération à grande échelle en Géorgie a été lancée le 8/8/(20)08. Et pour l'Ukraine, le 22/02/2022, la date initiale de l'invasion, que Zhirinovsky a pourtant mentionnée dans son discours à la Douma en 2021. La décision d'envahir l'Ukraine était basée sur des considérations très pragmatiques, cyniques, mais je pense que les mesures prises étaient influencés par ces croyances. Cela ne leur coûte rien d'y croire et ils disent : si ces choses existent, pourquoi ne pas essayer de les canaliser.