ATLANTI-CULTURE
8 novembre 2026
"Carnets d’Ukraine" de Michel Hazanavicius : des femmes et des hommes dessinés sur le front d’Ukraine
La pièce "Carnets d’Ukraine" de Michel Hazanavicius est à voir au Studio Marigny.
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A PROPOS DES AUTEURS
Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)
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Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)