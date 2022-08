Canicule : voilà ce qui se passe pour votre corps si vous vous exposez à un coup de chaleur

Boire est essentiel, mais encore faut-il le faire correctement.

Nous sommes de nouveau dans une période de forte chaleur. Voici ce qu’il y a à savoir sur la canicule et sa conséquence médicale : le "coup de chaleur" (heat stroke).

Cette dernière peut aussi arriver en courant par temps très chaud, sans boire. Dans ces conditions,

le corps humain essaie tant bien que mal de rester autour de 37°C. Si la température centrale augmente, notre cerveau (hypothalamus) stimule notre système nerveux autonome (pas contrôlable) pour dilater nos vaisseaux et transpirer (en gros, on est rouge et on transpire).

S'il fait trop humide, la sueur reste collée à la peau sans s'évaporer, augmentant la chaleur ressentie.



Au Canada, ils utilisent l'Humidex pour le mesurer : par exemple, avec une température à 40°C et un taux d'humidité à 50 % (ou 36°C avec 75 %), on est à 55°C ressenti.

L'hyperthermie augmente le métabolisme donc augmente les fréquences cardiaques et respiratoires.

Le sang est dérivé vers la peau et les muscles à la place du système digestif ce qui provoque des vomissements, diarrhées (par ischémie gastrointestinale).

Les symptômes sont donc :

- Température du corps élevée (pouvant être > 40°C)

- Crampes

- Fatigue avec maux de tête, nausées, vomissements, diarrhées, soif...

- Respiration rapide, rythme cardiaque élevé...

- Symptômes neurologiques (confusion, hallucinations, syncope, etc.)

Au-dessus de 42°C, plusieurs enzymes arrêtent de bosser. Dans les cas graves, cela peut entrainer une hypoglycémie, défaillance de plusieurs organes (rein, foie, poumons...), coagulation intravasculaire disséminée, des convulsions, voire la mort.

Les plus à risque sont :

- les bébés, enfants,

- les personnes âgées

- les femmes enceintes

- les obèses

- les diabétiques. La canicule (déshydration, diminution alim) peut déséquilibrer la glycémie. L'hyperglycémie peut déshydrater (polyurie). La canicule peut altérer le suivi (goutte de sang difficile à avoir, bandelettes/lecteur altérés et faux résultats).

- les hypertendus

- les patients en mauvaise condition physique

-ceux qui ne perçoivent pas (ou mal) la chaleur, par exemple les autistes : voir ce très bon thread de Petite Loutre

- mais aussi ceux qui souffrent d'isolement social.

Evidemment, être SDF en période caniculaire expose à un risque de décès pour plein de raisons (parfois peu attendues comme évoquées dans cet article), dont la première est qu'ils sont à la rue...

Les conseils qui vont suivre concernent donc encore plus ces sous-groupes sus-cités que les adultes en bonne santé... MÊME SI tout le monde peut être concerné, insistons à nouveau là-dessus.



Quelques liens utiles :

Pensez à vous informer sur la situation sur le site de météofrance : : https://vigilance.meteofrance.fr/fr

Voici quelques conseils pour s'en prémunir :

Evitez les lieux chauds tels que les voitures, logements surchauffés, sans espace vert alentour...



Il faudrait une action des autorités de Santé pour faciliter l'accès à des lieux climatisés comme le suggère cet excellent thread.



A la maison, écoutez les conseils d’Assurance maladie :

- fermez les volets/rideaux exposés au soleil

- fermez les fenêtres si la T° extérieure est supérieure à celle intérieure (ouvrez soir/nuit/matin si ça s'inverse)

- limitez les appareils électriques (four, ordi...)



- utilisez un ventilateur s'il fait moins de 32°C (pour éviter de brasser de l'air chaud). Un ventilateur sert idéalement à vous refroidir (donc orienté vers soi, après s'être humidifié). Parfois, il peut aussi être utilisé comme extracteur d'air, en l'orientant vers l'EXTÉRIEUR le soir/nuit (si air extérieur plus froid qu'intérieur)

- si vous avez une clim, réglez le thermostat 5°C en dessous de la température ambiante (et pour rappel, pas de clim en-dessous de 26°C !)





Restez au frais :

- privilégiez la pièce la moins chaude du domicile

- humidifiez votre peau (gant de toilette, brumisateur, douche sans se sécher ; aérez-vous avec un ventilateur) Attention : prendre un bain / une douche très froids est une fausse bonne idée. Votre cerveau va se dire "oulalala il caille ici, augmentons le thermostat". Si vous êtes à 38°C, visez plutôt 4-5° en-dessous (tiède-froid) que du 18°C.



- évitez de sortir entre 11h-21h

- si besoin, allez dans des lieux climatisés (magasins, ciné...)

Le seuil où il faut demander un aménagement du poste de travail est à 34°C selon la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Pour l’Institut national de recherche et de sécurité, le travail au-dessus de 33°C présente des dangers (pas de notion de T° ressentie selon taux d’humidité).





Si vous sortez :

- Chapeau, lunettes soleil, crème solaire

- Vêtements clairs, amples et légers (idéal = coton, lin)

- Restez dans les zones ombragées et espaces rafraîchis

- Si debout, asseyez-vous régulièrement à l'ombre ou a minima fléchissez les jambes (prévenir les crampes)

- Portez des vêtements légers autant que possible (short, jupe/robe, etc.) Si votre employeur refuse, rappelez-lui que vos compétences ne dépendant pas de votre tenue.





- Evitez les activités (sport, jardinage, bricolage...)

- Si vous devez en faire : privilégiez les moments les moins chauds (tôt le matin ou tard le soir) ; faites des pauses et buvez souvent.

Faites attention à la prise de médicaments :

- certains vont altérer l'adaptation de l'organisme à la chaleur (ATTENTION toutefois à ne pas les modifier sans avis médical)

- le paracétamol ne traite pas le coup de chaleur (il traite la fièvre)

- évitez autant que possible les AINS (ibuprofène, kétoprofène, ANTADYS...) ou si besoin, hydratez-vous bien pour protéger les reins.

Bien boire :

- Assez pour ne pas avoir soif (boire avant idéalement). C'est souvent environ 1-2 litres par jour mais il n'y a pas un chiffre précis, ça dépend de votre condition, sudation...

MAIS attention, il ne faut pas se forcer massivement jusqu'à en être nauséeux !

Boire trop d'eau peut entraîner une hyponatrémie...

La semaine de canicule début août 2018, 4 % des passages aux urgences des 75+ ans étaient liés à la chaleur :

- 2 % pour déshydratation,

- 1% pour coup de chaleur,

- 1% pour hyponatrémie par excès d'hydratation.



En pratique, essayez de boire "avant" d'avoir soif, qui est un signal un peu tardif (plus facile à dire qu'à faire...). Si vous avez soif, buvez...

Attention : si troubles cognitifs (notamment), les patients peuvent perdre le signal de soif ; pensez à stimuler régulièrement.

Si difficulté à avaler les liquides :

- eau gélifiée

- fruits et légumes frais (melon, pastèque, prune, raisin, agrumes, fraise, pêche, courgette)

- crudités (concombre, tomate), sauf si diarrhée ;

- soupes froides, compotes, yaourts...

- Privilégiez des eaux minéralisées (si riche en minéraux, mélangez-la avec celle du robinet plus ou moins du sirop), éventuellement des jus de fruits sans sucre ajouté (diurétique sinon).

- Evitez alcool, caféine (café, thé, coca), boissons sucrées (sodas) qui favorisent la déshydratation

- Evitez aussi de boire ou manger glacé (parce que ça atténue vite la sensation de soif, et peut inciter à ne pas s'hydrater suffisamment).

- Vous pouvez prendre des boissons pour sportif (avec électrolytes), notamment en cas d'effort (travail, etc.)

A noter qu'il ne s'agit pas de faire la promotion de boissons pour électrolytes au long cours, qui ne sont utiles que ponctuellement dans un contexte de forte transpiration :

- exercices intenses,

- exposition forcée à la chaleur (SDF)

- effort + canicule...

Pensez à vos proches fragiles (enfants, personnes âgées, avec troubles cognitifs ou handicaps) :

- proposez souvent des boissons

- prenez des nouvelles



Et attention au reste :

- noyade d'enfants (+ 30 % lors de l’été 2018 lors de fortes chaleurs)

- COVID-19 (lieux climatisés bondés)

Si coup de chaleur : refroidir le corps !

- s'asperger d'eau tiède/fraîche et s'asseoir face à un ventilateur

- enlever les vêtements en trop

- se mettre à l'ombre / dans un lieu climatisé (en évitant d'être seul)

- douche/bain frais

- chiffon frais sur le cou, aisselles, aines

Vous pouvez retrouver la plupart de ces conseils sur Assurance maladie et sur Santé publique France :



- ameli.fr/assure/sante/t…



- santepubliquefrance.fr/determinants-d…



- santepubliquefrance.fr/les-actualites…



Il existe aussi un numéro vert Canicule Info Service (0800 06 66 66).

Pour terminer, rappelons que les canicules et coups de chaleur sont liés :

- au réchauffement climatique,

- et favorisé par les îlots de chaleur urbain (Température supérieure en ville, avec peu de zones vertes ou bleues, revêtements très absorbants...)

Comme dit dans le thread de Matthieu Brandely (@m_brandely) qui m'a inspiré :





Enfin, pour terminer, un site intéressant pour avoir les valeurs records par ville :

infoclimat.fr/climatologie/n…



Pour les prévisions via the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts : https://www.ecmwf.int/

