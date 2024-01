Le cours de la bourse, photo d'illustration AFP

Comme chaque année à la même époque, les professionnels des marchés boursiers ne manquent pas d’inonder leurs clients de leurs analyses de la situation économique, financière et boursière afin de leur recommander des arbitrages, des ventes ou des achats en fonction de leur propre objectif... Il y a une part de hasard dans le pronostic boursier, sauf que la prévision boursière s’appuie en général sur un travail minutieux...

Ce travail porte sur l’évaluation de la qualité intrinsèque de l’entreprise cotée, son évaluation et son potentiel de développement, mais aussi sur les paris que l’on peut faire sur l’évolution de l’environnement économique et politique, national et international... et là c’est beaucoup plus compliqué parce que les incertitudes géopolitiques actuelles pèsent très lourd.

Mais une valeur boursière ne dépend pas seulement de ces facteurs objectifs, ni des faits, ni des chiffres… elle dépend aussi des réactions du marché, c’est-à-dire des vendeurs et des acheteurs qui n’ont pas forcément toujours des comportements rationnels. Il y a une part d’irrationalité dans un cours de bourse.

On retrouve tous ces facteurs-là dans le palmarès des grands gagnants de 2023.

Le grand gagnant 2023 a été Stellantis , l'action a gagné 60 % de valeur, ce qui correspond à sa performance financière liée à sa productivité et aux bénéfices de la fusion opérée entre PSA (Peugeot Citroën), Fiat et Chrysler, mise en place depuis 3 ans. La gouvernance a fait un très gros effort de notoriété aux USA où le groupe n’était pas très connu... Mais cette performance boursière doit aussi beaucoup à la chance, la chance d’appartenir à un secteur qui a du mal à assumer la mutation vers l’électrique, et où les problèmes sociaux ont beaucoup affecté les concurrents américains (General Motors et Ford notamment).

, qui a progressé de 45 % en valeur et qui passait pour être passablement endormi sur son histoire vieille de 3 siècles et demi, l'entreprise date de Louis XIV... mais qui a, l'année dernière, appliqué un nouveau plan stratégique sur quelques secteurs prometteurs concernant la construction durable. Autre revenant, Publicis, qui a gagné 41 % et surpris beaucoup d’analystes compte tenu de l’évolution des marchés de la publicité, très bouleversés par le digital. Mais Publicis est sans doute l’entreprise de communication qui s’est le mieux adaptée au changement, grâce à une diversification intelligente.

Le tiercé gagnant pour 2024 s’annonce très différent si on reprend l’appréciation qui fait consensus chez les analystes financiers.

Le grand gagnant 2024 pourrait être Alstom... L'action est au plus bas, elle vaut 10,90 euros, les analystes la voient gagner plus de 73 %. Énorme, alors pourquoi ? Parce que l'action a été très sévèrement pénalisée par le marché compte tenu de ses difficultés pour digérer le canadien Bombardier d’où des pertes de 1 Milliard. Les investisseurs considèrent qu’Alstom va s’en sortir, rembourser ses dettes et profiter des nouveaux marchés liés aux besoins d’une mobilité moins carbonée.

Le numéro 2 élu par les analystes est Téléperformance avec un potentiel de hausse de 59 %... Là encore c’est assez surprenant sauf que le champion du monde des centres d’appels téléphoniques a été très sanctionné par son modèle économique, la mise en cause des conditions de travail en Amérique du Nord et du Sud, et l'arrivée de l'intelligence artificielle qui pouvait hypothéquer son activité... En réalité, Téléperformance a corrigé beaucoup de dysfonctionnements et surtout a récupéré l'intelligence artificielle à son profit, d’où le pari fait par les investisseurs sur 2024.

Le numéro 3 du tiercé serait ArcelorMittal coté à Paris 25 euros à la fin de l'année avec un potentiel de hausse de 37 %... Cette prévision qui peut sembler très optimiste reflète en réalité la prévision de hausse du prix de l'acier au niveau mondial. La profession d’analystes est également assez optimiste sur l'évolution de STMicroelectronics, sur Renault, sur Vivendi, sur Orange et sur Société Générale, sur BNP... autant de valeurs qui ont été très sanctionnées en 2023, alors que leurs modèles économiques ne méritaient pas des sanctions de cette ampleur.

Au-delà des facteurs strictement économiques, techniques ou financiers, le marché boursier répond aussi à des facteurs qui ont très difficile à prévoir.

Les facteurs géopolitiques, de l'Ukraine à la Chine en passant par le Moyen-Orient, ne manquent pas de motifs de dérèglement et d’impact économique. Les facteurs politiques ne manqueront pas en 2024, dans la mesure où il va y avoir des élections (très improbables) dans les 2/3 des pays de la planète. Mais si la réélection de Vladimir Poutine est à peu près certaine, qu’en sera-t-il aux USA, en Europe, en Asie... Enfin, il y a des facteurs de mode encore moins prévisibles sauf que ce qu'on sait avec les modes c’est qu’elles se démodent...