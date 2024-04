Boualem Sansal : « La victimisation est l’arme atomique de l’islam politique »

Voiture de police lors d'un rassemblement organisé par le parti socialiste français, devant le lycée Ravel, à Paris, le 29 mars 2024, suite à la démission du proviseur du lycée.

Le 7 mars 2024, une enseignante des Hauts-de-Seine a été menacée de mort par une lycéenne. L'élève a été exclue définitivement de l'établissement. Ces insultes et menaces sont de plus en plus récurrentes. Le moment est-il venu pour que les représentants de l'islam de France fassent quelque chose ?

Atlantico : Suite à la multiplication des incidents et des menaces de mort dans les établissements scolaires en France au lycée Maurice Ravel à Paris ou au lycée Michel-Ange à Villeneuve-la-Garenne, le moment est-il venu pour que les représentants de l'islam de France fassent quelque chose ?

Boualem Sansal : Il faut surtout ne rien attendre de ces gens, et mieux ne rien leur demander. Ils ne représentent rien, ni l’islam qui par définition rejette toute idée de clergé et de représentation, ni les musulmans qui sont des Français comme les autres ou des résidents étrangers comme les autres. Ceux que vous appelez « représentants de l’islam » de et en France, ne sont pas la solution aux problèmes que vous évoquez, ils sontle problème, partie du problème au moins. Si on y regarda de près, on verra qu’ils travaillent surtout pour leur business et celui d’organisation et de pays étrangers qui n’ont aucunement le souci des intérêts de la France et des Français. Il est plus que temps, sinon trop tard, que la République reprenne la main et renforce ses institutions, dont la plus importante de toutes, l’école. Comme dans la marine, le professeur doit être le seul maître à bord dans sa classe, et dans le seul cadre de la loi nationale.

La France a commis la même erreur que tous les pays musulmans qui confrontés à la montée de l’islam politique dont le but ultime, faut-il toujours le rappeler, est l’islamisation du monde par les moyens de la politique les plus sournois, ont délégué leurs pouvoirs à des représentants autoproclamés ou choisis par eux-mêmes qui se sont tellement développés et enracinés qu’ ils ont formé des Etats dans l’Etat et qu’il a fallu passer par la guerre pour se défaire de leur emprise. Aujourd’hui en France, les « représentants de l’islam », se comptent par milliers et influencent toutes les institutions de l’Etat. Il faut sortir de cette fiction que les représentants représentent quelque chose et peuvent aider à la solution des problèmes que l’Etat français a créé lui-même pour se défausser. Le danger le plus imminent n’est pas la Russie de Poutine, il est en France, l’ennemi de la France c’est la France et ses représentants qui ne représentent rien.

Que disent-ils ? Quel est le message des représentants de l’islam de France sur ces enjeux ?

Leur message est simple et très efficace: donnez-nous plus de pouvoirs, plus de moyens et plus de considération pour nous permettre de vous achever rapidement.

Pourquoi les représentants de l’islam de France entretiennent-ils plutôt les discours victimaires ?

La victimisation est l’arme atomique de l’islam politique, elle met en branle des forces souterraines colossales en lien avec la colonisation, le démantèlement du califat par les européens, la chute de Grenade, l’arriération du monde musulman, l’émigration vécue comme l’humiliation suprême du musulman obligé d’aller vivre chez les juifs et les chrétiens abhorrés, c’est le délitement des valeurs islamiques, c’est la libération de la femme,…

Que pourraient et que devraient faire les représentants de l’islam de France pour tenter d’éteindre cet incendie et afin de ne pas attiser les braises de cette crise ?

Le mieux que la République puisse faire c’est œuvrer (intelligemment cette fois) à se libérer de l’emprise des représentants de l’islam de et en France et dans une deuxième étape, et mieux concomitamment, œuvrer à libérer les musulmans de France de l’emprise des représentants de l’islam de et en France. C’est beaucoup de travail mais qui peut le faire aujourd’hui ? Je ne vois personne. Sauf les Français, à condition qu’ils se réveillent et ne remettent plus jamais au surlendemain ce qui devait être fait l’avant-veille.

Les représentants de l’islam de France sont-ils véritablement écoutés et quelle est leur influence réelle sur les différentes composantes de la communauté musulmane en France ? Sont-ils vraiment représentatifs ou sont-ils déconnectés, notamment dans leur capacité à condamner les dérives extrémistes ?

Le président n’est pas écouté, n’est plus écouté, le gouvernement pas davantage, la France elle-même n’est pas écoutée. En revanche les représentants auxquels vous faites référence, qui sont là et occupent le terrain jour et nuit toute l’année, sont écoutés de tous, du président, du gouvernement et des institutions européennes et même mondiales grâce, entre autres armes secrètes, au wokisme et au terrorisme intellectuel et judiciaire dont ils sont les véritables inventeurs et les ardents propagateurs...

