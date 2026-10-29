POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Qu’il s’agisse de la quête de sens, du travail, de la concurrence, de la culture, de la morale, de la technologie ou de la longévité, les relations sont apparaissent comme la clé de voûte du bonheur.
See image caption
See copyright

A SAVOIR !

29 octobre 2026

Bonheur mode d’emploi : les conseils des pionniers de la recherche sur le bien être

Plus tôt cette année, nous avons réuni certaines des personnalités les plus influentes dans le domaine de la recherche moderne sur le bonheur, afin de faire le point sur les enseignements tirés de leurs 600 années cumulées de recherche et d’expérience professionnelle.

Photo of Lara B Aknin
Photo of Kelsey O'Connor
Photo of Säde Stenlund
Lara B Aknin Go to Lara B Aknin page , Kelsey O'Connor Go to Kelsey O'Connor pageetSäde Stenlund Go to Säde Stenlund page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

étude , recherche , bonheur , bien-être , Santé , stress , anxiété

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
Lara B Aknin image
Lara B Aknin

La Dr Lara Aknin est professeure éminente en psychologie sociale à l’Université Simon Fraser, ancienne chercheuse associée au sein de l’Institut canadien de recherches avancées, présidente du groupe de travail sur la santé mentale lié à la COVID-19 de la revue The Lancet, et coéditrice du Rapport mondial sur le bonheur (World Happiness Report). Elle est titulaire d’un doctorat en psychologie sociale obtenu à l’Université de la Colombie-Britannique.

Kelsey O'Connor image
Kelsey O'Connor

Kelsey J. O’Connor est chercheur principal en économie du bien-être au sein de STATEC Research, une entité rattachée à l’institut national de la statistique du Luxembourg. Il occupe les fonctions de rédacteur en chef adjoint (pour le domaine de l’économie) du Journal of Happiness Studies, est membre du conseil d’administration de l’International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS) et siège au comité consultatif du Centre for Urban Well-being de l’université de Birmingham.

Säde Stenlund image
Säde Stenlund

Säde Stenlund (MD/PhD) est une médecin finlandaise spécialisée en médecine préventive et chercheuse ; elle s’intéresse tout particulièrement au lien entre les facteurs de ressources psychosociales et la santé. En tant que chercheuse postdoctorale, elle est associée à la Harvard T.H. Chan School of Public Health, à l’université de Turku et à l’université de la Colombie-Britannique.