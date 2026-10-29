Kelsey J. O’Connor est chercheur principal en économie du bien-être au sein de STATEC Research, une entité rattachée à l’institut national de la statistique du Luxembourg. Il occupe les fonctions de rédacteur en chef adjoint (pour le domaine de l’économie) du Journal of Happiness Studies, est membre du conseil d’administration de l’International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS) et siège au comité consultatif du Centre for Urban Well-being de l’université de Birmingham.