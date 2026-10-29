A SAVOIR !
29 octobre 2026
Bonheur mode d’emploi : les conseils des pionniers de la recherche sur le bien être
Plus tôt cette année, nous avons réuni certaines des personnalités les plus influentes dans le domaine de la recherche moderne sur le bonheur, afin de faire le point sur les enseignements tirés de leurs 600 années cumulées de recherche et d’expérience professionnelle.
5 min de lecture
MOTS-CLESétude , recherche , bonheur , bien-être , Santé , stress , anxiété
THEMATIQUESSciences
La Dr Lara Aknin est professeure éminente en psychologie sociale à l’Université Simon Fraser, ancienne chercheuse associée au sein de l’Institut canadien de recherches avancées, présidente du groupe de travail sur la santé mentale lié à la COVID-19 de la revue The Lancet, et coéditrice du Rapport mondial sur le bonheur (World Happiness Report). Elle est titulaire d’un doctorat en psychologie sociale obtenu à l’Université de la Colombie-Britannique.
Kelsey J. O’Connor est chercheur principal en économie du bien-être au sein de STATEC Research, une entité rattachée à l’institut national de la statistique du Luxembourg. Il occupe les fonctions de rédacteur en chef adjoint (pour le domaine de l’économie) du Journal of Happiness Studies, est membre du conseil d’administration de l’International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS) et siège au comité consultatif du Centre for Urban Well-being de l’université de Birmingham.
Säde Stenlund (MD/PhD) est une médecin finlandaise spécialisée en médecine préventive et chercheuse ; elle s’intéresse tout particulièrement au lien entre les facteurs de ressources psychosociales et la santé. En tant que chercheuse postdoctorale, elle est associée à la Harvard T.H. Chan School of Public Health, à l’université de Turku et à l’université de la Colombie-Britannique.
La Dr Lara Aknin est professeure éminente en psychologie sociale à l’Université Simon Fraser, ancienne chercheuse associée au sein de l’Institut canadien de recherches avancées, présidente du groupe de travail sur la santé mentale lié à la COVID-19 de la revue The Lancet, et coéditrice du Rapport mondial sur le bonheur (World Happiness Report). Elle est titulaire d’un doctorat en psychologie sociale obtenu à l’Université de la Colombie-Britannique.
Kelsey J. O’Connor est chercheur principal en économie du bien-être au sein de STATEC Research, une entité rattachée à l’institut national de la statistique du Luxembourg. Il occupe les fonctions de rédacteur en chef adjoint (pour le domaine de l’économie) du Journal of Happiness Studies, est membre du conseil d’administration de l’International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS) et siège au comité consultatif du Centre for Urban Well-being de l’université de Birmingham.
Säde Stenlund (MD/PhD) est une médecin finlandaise spécialisée en médecine préventive et chercheuse ; elle s’intéresse tout particulièrement au lien entre les facteurs de ressources psychosociales et la santé. En tant que chercheuse postdoctorale, elle est associée à la Harvard T.H. Chan School of Public Health, à l’université de Turku et à l’université de la Colombie-Britannique.