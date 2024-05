Boire beaucoup d’eau paraît bon pour la santé. Voilà quand et pourquoi ça peut être toxique

Des personnes s'efforcent de tenir des récipients remplis d'eau lors d'un concours au festival de la bière Vegan Oktoberfest à Los Angeles, le 16 octobre 2021.

Fin 2023, l'actrice Brooke Shields a été victime d'une crise d'épilepsie après avoir "inondé" son corps d'eau. Alors qu'elle se préparait pour son spectacle en buvant beaucoup d'eau, Brooke Shields s'est retrouvée avec un taux de sodium dangereusement bas. "J'ai inondé mon système et je me suis noyée", expliquera-t-elle plus tard. "Et si vous n'avez pas assez de sodium dans votre sang, votre urine ou votre corps, vous pouvez avoir une crise.

Shields raconte qu'elle s'est retrouvée à marcher dehors "sans aucune raison", se demandant : "Pourquoi suis-je dehors ?"

Puis je suis entrée dans le restaurant et je suis allée voir le sommelier qui venait de prendre une heure pour regarder mon parcours. C'est à ce moment-là que tout est devenu noir. Mes mains tombent le long de mon corps et je fonce tête la première dans le mur.

Shields a ajouté qu'elle avait "l'eau à la bouche, complètement bleue, et qu'elle essayait d'avaler sa langue".

À l'instar de Mme Shields, de nombreuses personnes ne sont pas conscientes des dangers d'une consommation excessive d'eau, d'autant plus que l'hydratation est souvent associée à des bienfaits pour la santé. Les mannequins et les célébrités préconisent souvent de boire beaucoup d'eau pour conserver une peau claire et lisse. Certains influenceurs des médias sociaux préconisent de boire un litre d'eau par jour pour perdre du poids.

Mais une consommation excessive d'eau peut provoquer une hyponatrémie, un état potentiellement mortel dû à un faible taux de sodium dans le sang.

Vous vous inquiétez de votre niveau d'hydratation ? Vérifiez votre urine

L'organisme régule strictement sa teneur en eau afin de maintenir un niveau optimal d'eau corporelle totale et d'"osmolalité", c'est-à-dire la concentration de particules dissoutes dans le sang. L'osmolalité augmente lorsque vous êtes déshydraté et diminue lorsque vous avez trop de liquide dans le sang.

L'osmolalité est contrôlée par des osmorécepteurs qui régulent l'équilibre entre le sodium et l'eau dans l'hypothalamus, la partie du cerveau qui contrôle de nombreuses hormones. Ces osmorécepteurs signalent la libération de l'hormone antidiurétique (ADH), qui agit sur les vaisseaux sanguins et les reins pour contrôler la quantité d'eau et de sel dans l'organisme.

Chez les personnes en bonne santé, l'organisme libère de l'ADH lorsque l'osmolalité devient élevée. L'ADH demande aux reins de réabsorber l'eau, ce qui rend l'urine plus concentrée. L'eau réabsorbée dilue le sang, ramenant l'osmolalité à des niveaux normaux.

Une osmolalité sanguine basse supprime la libération d'ADH, réduisant ainsi la quantité d'eau réabsorbée par les reins. Cela dilue l'urine, que le corps évacue ensuite pour se débarrasser de l'excès d'eau.

Une urine saine doit être claire et inodore. Une urine plus foncée, plus jaune, avec une odeur perceptible peut indiquer une déshydratation - bien que les médicaments et certains aliments, y compris les asperges, puissent également affecter la couleur et l'odeur de l'urine.

Quelle est la quantité à ne pas dépasser ?

Les adultes devraient consommer deux à trois litres d'eau par jour, dont environ 20 % proviennent de l'alimentation. Toutefois, la transpiration peut nous faire perdre jusqu'à dix litres d'eau. Par conséquent, la transpiration pendant l'exercice physique ou par temps chaud augmente la quantité d'eau que nous devons remplacer par la boisson.

Certaines affections médicales peuvent entraîner une surhydratation. Environ un patient schizophrène sur cinq boit de l'eau de manière compulsive, un état dangereux connu sous le nom de polydipsie psychogène. Une étude à long terme a révélé que les patients souffrant de polydipsie psychogène ont "74 % de chances supplémentaires de mourir avant un patient non polydipsique".

Dans certains cas, les personnes atteintes d'anorexie mentale peuvent également souffrir d'une consommation compulsive d'eau.

Pour les personnes souffrant de polydipsie, le traitement est axé sur la prise de médicaments visant à réduire l'envie de boire, ainsi que sur l'augmentation du taux de sodium. Cette augmentation doit être progressive afin d'éviter de provoquer une myélinolyse, c'est-à-dire des lésions neurologiques causées par des changements rapides des niveaux de sodium dans les cellules nerveuses.

Dans des cas rares mais souvent très médiatisés, comme celui de Leah Betts en 1995, certains consommateurs de MDMA (également connue sous le nom d'ecstasy) sont décédés après avoir bu de grandes quantités d'eau pour se réhydrater après avoir dansé et transpiré.

La drogue augmente la température corporelle et les consommateurs boivent donc de l'eau pour éviter la surchauffe. Malheureusement, la MDMA déclenche également la libération inutile d'ADH, ce qui provoque une rétention d'eau. Le corps devient incapable de se débarrasser de l'excès d'eau, ce qui affecte ses niveaux d'électrolytes, provoquant le gonflement des cellules.

Les symptômes de l'intoxication par l'eau commencent par des nausées, des vomissements, une vision floue et des vertiges. Au fur et à mesure que l'état évolue, les personnes atteintes peuvent souvent présenter des symptômes de psychose, tels qu'un comportement inapproprié, de la confusion, des idées délirantes, de la désorientation et des hallucinations.

Ces symptômes sont dus à l'hyponatrémie, c'est-à-dire à la dilution ou à l'appauvrissement du taux de sodium dans le sang et au déséquilibre des électrolytes qui en résulte et qui affecte le système nerveux. L'eau commence à pénétrer dans le cerveau, provoquant un œdème cérébral - un gonflement du cerveau dû à une accumulation excessive de liquide - qui est généralement fatal s'il n'est pas traité.

Un organisme sain vous indique quand il a besoin d'eau. Si vous avez soif et que vos urines sont foncées avec une odeur perceptible, vous devez boire davantage. Si vous n'avez pas soif et que votre urine est claire ou de la couleur d'une paille claire, vous vous hydratez déjà bien.

