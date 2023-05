Bien-être au travail et management efficace : 4 raisons de passer du temps à la machine à café

Gaël Chatelain-Berry publie « Happy Work. Pour une vie pro sereine et épanouie » chez First éditions.

Gaël Chatelain-Berry publie « Happy Work. Pour une vie pro sereine et épanouie » chez First éditions. Vous aimeriez franchir la porte du bureau avec le sourire chaque matin ? Quitter vos collègues le soir satisfait de votre collaboration ? En somme, vous souhaiteriez que votre vie pro soit une source de joie, tout comme votre vie perso ? C'est possible et ce livre va vous y aider, que vous soyez manager ou managé. Tous les thèmes de la vie professionnelle sont abordés de façon pragmatique et concrète pour que vous puissiez vous épanouir pleinement au boulot. Extrait 1/2.

De TF1 à Canal+, Gaël Chatelain-Berry a su se forger une solide expérience de manager. Aujourd'hui conférencier, écrivain et podcasteur, il a décidé de s'exprimer sur ce qui est devenu son " cheval de bataille " : la bienveillance en entreprise. Il a notamment créé Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Il est l'auteur, entre autres, de Mon boss est nul mais je le soigne et du Manager bienveillant 2.0.

En lisant le titre, vous vous dites : « Ça y est, Chatelain-Berry est devenu fou ! À force de nous parler de bienveillance, de bien-être et d’optimisme, il ne sait plus quoi raconter. » Laissez-moi le bénéfice du doute le temps que je vous explique.

Lors de mes conférences, je parle souvent de ce qu’il m’est arrivé à l’époque où j’étais jeune manager chez TF1. L’un de mes patrons est venu me voir et m’a dit tout de go : « Gaël, n’oublie jamais le management “machine à café”. » Au début, j’étais un peu surpris, car je pensais qu’il me demandait de vérifier si l’appareil fonctionnait bien, et je me disais que, décidément, le métier de manager n’était pas fait que de tâches « nobles et intellectuelles ». Mais il n’en était rien. Ce qu’il voulait me signifier, c’était qu’il fallait que je passe au moins dix minutes le matin et dix minutes l’après-midi à la machine à café. Bon, comme il y a autant de café que de sang qui coule dans mes veines, a priori, cela ne me dérangeait pas. Mais il ne me disait pas cela pour entretenir mon addiction à la caféine. Il m’a expliqué pourquoi c’était important, et c’est désormais mon tour de vous faire part de l’intérêt de ce type de management.

L’avis de la psy

L’incroyable pouvoir de la machine à café !

Vous êtes en train de prendre une pause-café, vous discutez avec un collègue et découvrez qu’il a rencontré les mêmes difficultés que vous avec un logiciel. Il vous donne une astuce, et hop, en quelques minutes, grâce à ce bref échange, le problème est réglé. C’est la magie des moments informels ! Ils permettent de partager des informations, de résoudre des problèmes et de réduire les malentendus.

Mais ce n’est pas tout ! Ils donnent aussi aux collaborateurs l’occasion de se connecter les uns aux autres et de renforcer ce que l’on appelle, en psychologie, « le sentiment d’appartenance » à l’équipe. En effet, les interactions sociales informelles permettent de consolider les liens sociaux, et c’est justement la qualité de ceux-ci qui détermine l’intelligence d’un groupe. D’ailleurs, les entreprises dont les équipes travaillent uniquement à distance l’ont bien compris : elles ont intégré des canaux de discussion dédiés à ce type d’échanges. Elles ont en quelque sorte créé une version virtuelle de la machine à café. Cependant, peu d’entreprises ont conscience du risque quand une personne ne se sent pas intégrée à son équipe. À l’inverse, quand une personne ne se sent pas acceptée par son équipe, elle encourt un risque peu connu du grand public et pourtant bien réel. Elle peut se sentir isolée et démotivée. Mais, plus important encore, les neurosciences ont découvert que notre cerveau vit le rejet social comme une douleur physique. En d’autres termes, ne pas se sentir intégré peut être ressenti comme une gifle.

Il est donc important de ne pas négliger les moments informels, car ils contribuent largement à l’accomplissement d’une performance optimale, à une bonne santé mentale et à un climat de travail favorable ! Sachant cela, pourquoi se priver d’une pause-café ?

1- Échanger hors cadre

Discuter avec vos équipes autour de la machine à café ou dans l’espace détente permet d’avoir un échange beaucoup plus informel. Ce qu’un collaborateur n’aurait pas osé vous dire pendant une réunion, il vous le confiera plus aisément au cours d’une pause-détente. Dans ce cadre, les positions hiérarchiques de chacun s’effacent. Pas de comptes-rendus, pas forcément de témoins : la machine à café facilite les confidences et la communication réelle.

2- Partager des idées sans pression

Elle permet également de sortir du train-train quotidien. Lors d’une réunion formelle, vous évoquerez nécessairement ce qui est à l’ordre du jour. Si l’un de vos collaborateurs a eu une idée plus ou moins originale le matin même, mais que la rencontre n’a aucun rapport avec le sujet, il n’osera pas la partager à cette occasion ; il ne vous la soumettra peut-être pas non plus par e-mail, de peur qu’elle paraisse incongrue. La machine à café est l’endroit idéal pour lancer : « Tiens, j’ai eu une idée. Elle est peut-être complètement idiote, mais j’aimerais t’en parler. » Vous n’imaginez pas le nombre de fois où la suggestion, prétendument idiote, était loin de l’être !

Le Boston Consulting Group a montré qu’un espace détente de qualité augmentait la créativité de 10 %, car au-delà des avantages pour le management, un tel lieu favorise les échanges informels entre les salariés.

« La pause, elle aussi, fait partie de la musique. »

Stefan Zweig

3- Être informé de points sensibles

« Si vous voulez mesurer la force d’une rumeur dans votre entreprise, vous devez vérifier le chiffre d’affaires de la machine à café. » J’aime beaucoup cette phrase de David Foenkinos, que je trouve particulièrement parlante. La vie sociale de l’entreprise ou du service – le bon, comme le mauvais – est très souvent évoquée autour de la machine à café. Par exemple, lors d’une pause-café, j’ai été alerté, de façon informelle, d’une situation de harcèlement sexuel. J’aurais peut-être été avisé un jour… mais quand ? Il a fallu que la parole soit libérée, dans ce contexte, pour que les faits remontent jusqu’à moi et puissent être traités rapidement.

4- Remettre l’humain au cœur du travail

Passer du temps à la machine à café vous permet de mieux connaître vos équipes : vous découvrez que l’un appartient à un groupe de musique, que l’autre pratique la randonnée ou rêve de faire le tour du monde, etc. Cela permet de « réhumaniser » la relation entre manager et managé. Il ne s’agit pas de devenir copains, mais simplement de prêter attention à davantage qu’aux simples compétences techniques des membres de votre équipe. Non seulement cela est valorisant pour eux, mais cela vous permet également de mieux comprendre certains de leurs comportements.

Le manager peut parfois donner le sentiment qu’il vit dans sa tour d’ivoire, qu’il est éloigné des réalités du terrain… Il faut déconstruire ce mythe !

Aller à la machine à café est un acte de management. Alors, si vous en avez une dans votre bureau, mettez-la à disposition de tous, et déplacez-vous pour prendre votre café. Pendant longtemps, j’ai eu une cafetière dans mon bureau, jusqu’au moment où j’ai pris conscience que, même si chacun pouvait passer se servir, mes collaborateurs n’avaient pas forcément envie que je sache quand et combien de fois ils prenaient une pause.

En résumé, un espace détente de qualité, dans lequel vous passez une tête de temps en temps, peut radicalement changer votre quotidien !

Extrait du livre de Gaël Chatelain-Berry, « Happy Work. Pour une vie pro sereine et épanouie », publié chez First éditions

