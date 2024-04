Batya Ungar-Sargon : « Les catégories populaires sont infiniment moins polarisées que ne le croient les élites et Donald Trump est de loin celui qui répond le mieux à ces attentes convergentes du peuple américain »

Donald Trump dans le Wisconsin, le 2 avril 2024.

Journaliste à Newsweek ancrée à gauche, Batya Ungar-Sargon vient de publier “Second Class: How the Elites Betrayed America's Working Men and Women”.

Atlantico : Vous venez de publier « Second Class: How the Elites Betrayed America's Working Men and Women ». Qui sont exactement ces élites que vous accusez et quand cette trahison s'est-elle réellement produite ? S'agit-il de quelque chose de récent ou un phénomène qui dure depuis des décennies ?

Batya Ungar-Sargon : Les élites des deux partis (les démocrates et les républicains) ont trahi la classe ouvrière, même si les élites républicaines, eux, n'ont jamais fait semblant de se soucier de la classe ouvrière, de sorte que la trahison est moins importante.

Le parti démocrate, quant à lui, était autrefois le parti du travail et, à l'époque, toutes sa politique était conçue pour protéger la classe ouvrière. Depuis les années 1970, les démocrates ont lentement tourné le dos à la classe ouvrière pour satisfaire une élite surdiplômée, dont les intérêts économiques sont en tension voire en contradiction avec ceux de la classe ouvrière. Ce phénomène dure depuis des décennies, même s'il s'est accéléré ces derniers temps, tout comme les tentatives de le dissimuler. Les démocrates ont créé assidûment une économie qui a été essentiellement un pillage de la classe moyenne par les élites, qui contrôlent aujourd'hui plus de 50 % du PIB. Il s'agit d'une trahison massive.

Vous vous décrivez comme socialiste, diriez-vous que les dernières générations de politiciens de gauche sont les plus coupables ? Ont-ils remplacé les classes populaires par des minorités ethniques ou sexuelles ? Et quelle est la position des immigrés sur ces questions ?

Les conservateurs favorables au libre-marché ne se soucient manifestement pas de la classe ouvrière, mais ils ne prétendent pas le faire. Pendant ce temps, les élites de gauche aiment se faire passer pour les défenseurs des petites gens, alors qu'elles ont développé toute une vision du monde pour masquer le fossé entre les classes. En échange de ce pillage de la classe moyenne, les élites proposent de dédommager la classe ouvrière par des aides sociales, ce qui n'intéresse pas celle-ci. Les Américains de la classe ouvrière croient en l'autonomie ; la gauche d'aujourd'hui croit au paternalisme. Ces deux notions sont fondamentalement en conflit l'une avec l'autre. Ensuite, il y a le fait que la gauche est devenue très radicale, alors que la classe ouvrière, depuis Marx, a toujours été plutôt conservatrice. C'est de là que vient le dégoût de la nouvelle gauche pour le travail.

Diriez-vous que les questions raciales ont également été utilisées comme des armes politiques contre des catégories sociales moins intéressées par la version "woke" de la politique de gauche ?

Oui, à 100%. L'élite gauchiste sur-crédibilisée a développé tout un vocabulaire "woke" pour matraquer ses opposants politiques d'accusations de racisme afin de gagner du pouvoir. Si vous vous opposez à leur programme, on vous traite de raciste, même si leur programme consiste en fait à piller la classe moyenne par les élites. Si vous dites que nous devrions avoir une frontière nationale pour protéger la classe ouvrière, vous êtes raciste ! Si vous dites que la police doit arrêter les criminels et protéger leurs victimes, vous êtes raciste ! Si vous dites que nous devrions disposer d'une énergie abordable, c'est du "racisme climatique" ! Ironiquement, leur vision du monde qualifie la plupart des Noirs américains de racistes.

Selon cette vision du monde, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a que des puissants et des impuissants, et les impuissants sont intrinsèquement vertueux et n'ont pas d'action. Et tous ceux qui sont des "personnes de couleur" sont considérés comme impuissants et donc vertueux, et tout le monde doit leur obéir. L'idéologie "woke" a permis aux riches progressistes blancs de se faire passer pour le camp des vertueux afin de forcer les autres à obéir à leurs volontés. "Je n'ai aucun pouvoir - fais tout ce que je dis ou je te traiterai de raciste et ruinerai ta vie". C'est une manœuvre brillante.

Le problème, c'est que la plupart des Noirs et des Hispaniques trouvent cette idéologie totalement ridicule. Ils sont beaucoup plus modérés, voire conservateurs, que les progressistes blancs. Et maintenant que le mouvement progressiste les a rejetés pour satisfaire les migrants illégaux, ils abandonnent en masse le parti démocrate.

Vous avez voyagé dans tous les Etats-Unis pour ce livre et vous dites que malgré tous les discours sur la polarisation, la réalité que vous avez rencontrée est un pays beaucoup moins divisé que ce que disent les experts. Pour vous, les classes populaires, qu'elles votent républicain ou démocrate, ont bien plus en commun que les valeurs ou les opinions qui les divisent. Les hommes politiques l'ignorent-ils parce qu'ils sont sourds et aveugles ou parce qu'ils mentent délibérément à des fins électorales ou idéologiques ?

Les personnes qui travaillent dans les médias et en politique appartiennent toutes à l'élite universitaire. Ils ne connaissent tout simplement pas de personnes issues de la classe ouvrière qui pourraient leur indiquer qu’ils ont tort. Mais ce mythe de la polarisation est évidemment très bénéfique pour la classe politique ; il lui permet de consolider son pouvoir et d'amasser beaucoup d'argent. Ils sont donc aveugles et sourds, mais aussi menteurs.

La grande majorité des Américains sont d'accord sur la plupart des questions : l'avortement devrait être légal et rare. Les armes à feu devraient être légales et plus difficiles à obtenir. Les homosexuels doivent être traités avec dignité et les femmes transgenres ne doivent pas être autorisées à se mesurer aux femmes dans les compétitions sportives ou à parler de sexualité aux enfants. J'ai également constaté que la plupart des gens souhaitent une pause en matière d'immigration et de soins de santé universels, ce qui montre bien qu'aucun des deux partis ne représente ces citoyens. La personne qui s'en rapproche le plus est Donald Trump. Même les démocrates de la classe ouvrière m'ont dit que Trump leur permettait de gagner plus d'argent avec ses initiatives.

Pensez-vous que la prochaine élection présidentielle permettra à ces Américains de se faire entendre ?

Les démocrates ont dépensé des milliards de dollars pour tenter de détruire Donald Trump, d'abord en le destituant, puis avec 91 mises en accusation, sans oublier la couverture médiatique ininterrompue sur la "menace unique" qu'il représente pour notre démocratie. Le fait qu'un homme politique parvienne à remporter une primaire et peut-être une élection face à un tel effort de sape de la part de ses adversaires est la preuve que la démocratie américaine est bien vivante. La volonté du peuple semble vouloir s'imposer, quoi qu'en disent les élites et quels que soient les milliards de dollars qu'elles dépensent. J'en suis ravie.

Vous avez déclaré dans une interview récente que "lorsque Trump est entré en fonction, il s'est attaqué aux deux côtés, aux deux partis, à l'orthodoxie" mais aussi que "si vous regardez simplement ses politiques, il est le candidat de consensus que Joe Biden avait promis qu'il serait et qu'il est un centriste total sur tout." A quelles politiques pensez-vous ?

Des mesures comme la protection de l'acier et de l'aluminium américains contre la concurrence chinoise ; l'imposition de droits de douane sur les importations étrangères ; la surveillance des frontières nationales et la protection des salaires de la classe ouvrière ; une durée de 15 semaines pour l'avortement (ce qui est d'ailleurs le cas en France, n'est-ce pas ?) ; s'intérsser aux Afro-Américains ; la volonté d'élever les États-Unis dans les accords commerciaux ; l'opposition à la censure ; et l'opposition à la mutilation des enfants et envers les adultes qui leur parlent de sexualité contre la volonté de leurs parents. Toutes ces politiques sont soutenues par 70 % des Américains et 0 % des élites.

C'est un point de vue très intéressant, mais comprenez-vous aussi que certaines personnes ont du mal à considérer l'interdiction de voyager pour les musulmans ou son soutien aux manifestants le 6 janvier comme quelque chose de "centriste" ?

Et pourtant, Trump a obtenu 35 % des électeurs musulmans en 2020. Je suppose qu'ils ont estimé qu'il était suffisamment modéré pour eux. Les gens se concentrent sur des aspects symboliques de la rhétorique et de la personnalité de Trump pour le dépeindre comme un extrémiste, car admettre que l'ensemble de son programme politique est centriste, c'est dénoncer le bluff des élites qui ont trahi ceux-là mêmes qui votent pour Trump - dont beaucoup étaient autrefois démocrates.

Beaucoup de partisans de Trump n'ont pas aimé le 6 janvier ou sa décision sur le « muslim ban ». Mais ils ont également estimé que son programme politique était tout simplement plus important. Beaucoup de gens n'ont pas le luxe de voter en fonction de leurs émotions.

Donald Trump a déclaré devant une foule de militants et de sympathisants à la CPAC que "pour les Américains qui travaillent dur, le 5 novembre sera notre nouveau jour de libération", ajoutant que "pour les menteurs, les tricheurs, les fraudeurs, les censeurs et les imposteurs qui ont pris le contrôle de notre gouvernement, ce sera le jour de votre jugement". Y a-t-il là quelque chose de sincère ou une menace dangereuse pour la démocratie et les opposants politiques ?

En tant qu'Américaine, je ne crois pas vraiment que la parole puisse être dangereuse. Nous avons un premier amendement qui protège presque tous les discours. Mais pour ce qui est du contenu spécifique, pourquoi serait-il dangereux que les menteurs, les tricheurs, les fraudeurs et les imposteurs soient jugés ? N'est-ce pas une bonne chose ? N'est-ce pas une bonne chose que les Américains qui travaillent dur soient libérés ? Pourquoi cela constituerait-il une menace pour la démocratie ? Je pense que le langage qui fait de Donald Trump une menace unique pour la démocratie ressemble beaucoup aux accusations de racisme que la gauche aime utiliser : C'est essentiellement une façon de cacher la véritable raison de sa popularité, à savoir qu'il écoute ses électeurs et qu'il défend les intérêts de la classe ouvrière. C'est là le véritable danger qu'il représente pour les détenteurs du pouvoir.