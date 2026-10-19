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ATLANTI'CULTURE

19 octobre 2026

Baignade surveillée, de Laura Kasischke : tragédie intime et critique du rêve américain

Sous l’eau turquoise, une effrayante radiographie de l’Amérique

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MOTS-CLES

Laura Kasischke , Editions Gallimard , Céline LEROY , culture

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).