ATLANTI'CULTURE
19 octobre 2026
Baignade surveillée, de Laura Kasischke : tragédie intime et critique du rêve américain
Sous l’eau turquoise, une effrayante radiographie de l’Amérique
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
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