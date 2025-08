Tout un monde

Bactéries, champignons et le reste… Voilà la vérité sur ce qui vit entre vos chaussettes et vos orteils (mais êtes-vous sûr de vouloir la connaître ?)

La zone entre vos orteils regorge de glandes sudoripares, et lorsque nous enveloppons nos pieds dans des chaussettes et des chaussures, nous emprisonnons cette humidité dans un cocon chaud et humide, idéal pour la prolifération microbienne.